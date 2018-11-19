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      Які наслідки для України матиме обрання російського генерала Прокопчука головою Інтерполу

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      Олександр Прокопчук – генерал-майор МВД та зовнішньої розвідки Росії вже 21 листопада може стати новим інструментом Путіна у гібридній війні, яку той розгорнув по усьому світу.

      У середу 21 листопада "співробітника МВД Росії" можуть обрати новим президентом міжнародного бюро Інтерполу.

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      За це мають проголосувати на Генасамблеї Інтерполу в Дубаї. Європейські експерти з безпеки та політики назвали цю новину шоком і божевіллям, а також пригрозили демаршем.

      Депутат Європарламенту Ребека Гармс зазначила, що якщо заступник голови МВС Росії стане керівником Інтерполу, то країни ЄС мають з Інтерполу вийти.

      Депутат Європарламенту Ребека Гармс
      Депутат Європарламенту Ребека Гармс 

      Обурення викликає не просто те, що розвідник однієї з найкорумпованіших держав очолить організацію, яка шукає по всьому світові злодіїв і корупціонерів. А й те, що Росія є лідером у використанні Інтерполу у власних політичних цілях.

      Це росіяни вимагали від Інтерполу арештувати Яроша, Яценюка, Тимошенко та Коломойського. І саме Кремль за допомогою Інтерполу намагався дістатися до американця Біла Браудера, одного з головних критиків Росії у світі. Запити на їх арешти генерував ніхто інший як Олександр Прокопчук. З його обранням головою міжнародного бюро задовольнити апетити росіян стане значно легше.

      Це може також мати наслідком певну вибірковість у прийнятті Інтерполом рішень. Особливо у політично чи міжнародно чутливих справах, коли можна когось визнавати терористами і ставити у розшук, а когось не визнавати і не ставити у розшук,
      – зауважив екс-заступник Генерального прокурора України Віталій Касько.

      Особи, щодо яких виписане "червоне повідомлення", можуть бути арештовані в будь-якій країні світу, а їхні рахунки – заморожені. І Кремль зможе ще більше розширити практику використання "червоних циркулярів" для переслідування. Більш того, всю стратегію роботи Інтерполу в наступні чотири роки буде визначати представник країни-агресора.

      Генерал-майор МВД та зовнішньої розвідки Росії Олександр Прокопчук
      Генерал-майор МВД та зовнішньої розвідки Росії Олександр Прокопчук

      В Україні вже розпочали збирати підписи проти обрання Прокопчука. Нардеп Антон Геращенко заявив, що має докази того, що Прокопчук шпигував за Сполученими Штатами і був інфільтрованим в Інтерпол.

      Росіяни продовжують вбивати українців, і тому ми вважаємо неприпустимим щоб Інтерпол очолив представник Росії Олександр Прокопчук. До того ж, є інформація про те, що він був і є представником саме російських спецслужб. Він працював ще в КГБ, після того в службі зовнішньої розвідки, і у 2003 році його просто направили для роботи в російському міністерстві внутрішніх справ,
      – сказав народний депутат Антон Геращенко.

      Обиратимуть нового президента замість заарештованого нещодавно Менав Хунвея. Російський розвідник був його заступником і першим росіянином, який став віце-президентом Інтерполу. Цікаво, що народився він в Україні, закінчив філфак Університету Шевченка, а кар’єру в російській міліції почав за Путіна, у 2003 році.

      Що таке Інтерпол? Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.

      Теги: Новини України Новини Росії Інтерпол МЗС України Європа Європарламент
      Джерело: 24 канал
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