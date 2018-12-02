Які наслідки для Європи матиме агресія Кремля в Україні: гучні застереження з боку Порошенка

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія на Україні не зупиниться, тим більше її літак уже зараз порушують повітряний простір европейских держав. За його словами, Кремль готується ще й взяти повітряний контроль над територією, де проходять газо- та нафтопроводи, якими вуглеводні постачають до Європи.

Таку заяву український гарант зробив у коментарі італійському виданню Corriere della Sera, передає його прес-служба.

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За словами українського гаранта, в Криму перебувають два мільйони жителів, яких тероризують репресіями, на Донбасі – понад 11 тисяч загиблих за 4 роки та 1,5 мільйона переміщених осіб.

"Треба розуміти, що на Україну насправді здійснюється військовий напад. Наша незалежність – під загрозою, а з нею і вся система європейської безпеки. Будуть нові атаки? Маємо продовжувати годувати звіра, який нападає на нас? І для всіх тих, хто все ще вагається, хочу повторити свій заклик відвідати Донбас. На відміну від росіян, нам, українцям, нема чого приховувати", – зауважив він.

Водночас Порошенко підкреслив, що українці, ніколи не хотіли посилення кризи.

Зіткнення в Керченській протоці захотіли і запланували в Москві. Після вторгнення на Донбас та агресії в Криму, тепер вони хочуть забрати Азовське море, вигнати нас і прибрати собі інші наші території. Наївні ті, хто дозволяють ввести себе в оману кремлівською пропагандою,

– переконує політик.

Також український лідер наголосив, що, попри кроки з боку світових лідерів щодо стримування експансії Москви, росіяни все ж продовжуватимуть свою політику вторгнення.

"Саме росіяни відбирають, окуповують наші регіони, переслідують українське населення. Російські військові черевики давно крокують по нашим землям. Зараз напруженість в Азовському морі привернула увагу міжнародної спільноти, але одночасно російські винищувачі порушують український повітряний простір у різних частинах кордону та у країнах Балтії", – каже Порошенко.

Крім того, він констатував, що Росія готується ще й взяти повітряний контроль над територією, де проходять газо- та нафтопроводи, якими вуглеводні постачають до Європи.

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"Путін погрожує східним кордонам НАТО. Якщо ви і надалі мовчатимете, Путін буде знати, що він може продовжувати експансію та отримувати нові переваги", – підсумував президент.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко наголошував, що Росія посилила конфлікт на Азові з метою анексії всієї території України та руйнування всього державного апарату

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.