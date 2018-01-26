Які настрої панують у Криму: записки американського журналіста
У Криму люди бояться говорити, навіть якщо вони підтримували анексію півострова і позитивно відгукуються про президента Володимира Путіна.
Про це розповів кореспондент Національного громадського радіо США NPR Лусіан Кім, який нещодавно відвідав Крим, повідомляє "Голос Америки".
"Основна скарга, яку я чув практично від усіх, з ким розмовляв, це те, що немає роботи, ціни зросли вдвічі через те, що припинилось наземне сполучення з Україною. Один водій мені навіть сказав, що хабарі зросли вдвічі", – розповів журналіст.
Він додав, що невиконання Путіним обіцянок економічного покращення життя в Криму викликає розчарування у населення.
За словами Кіма, він спілкувався з хлопцем з Сімферополя, який підтримав незаконний референдум, але зараз дуже розчарований і хоче поїхати.
Йому не подобається нестача політичної свободи, нестача економічних можливостей, але він у меншості,
– додав журналіст.
Він зазначив, що більшість кримчан підтримували анексію і продовжують підтримувати її.
"Люди говорили мені, що в Україні було б гірше, адже вона може бути достатньо нефункціональною, або вони дивляться на війну у Східній Україні і говорять: "хоч цього у нас немає", – повідомив кореспондент.
Кім відзначив, що навіть критики анексії кажуть, що не все так погано і вказують на інвестиції до дитячих садків, шкіл, доріг та лікарень, електростанцій. Він додав, що "Крим – це проект престижу для Путіна" і особистість президента є важливим фактором.
Люди критикують рівень корупції, нестачу роботи, але, водночас, вони говорять, що готові голосувати за Путіна на виборах тому що він, як вони кажуть, "знову поєднав Крим з Росією, виконавши історичну місію,
– додав журналіст.
Він вважає, що Крим швидко не повернеться в Україну через "повну аполітичність населення".