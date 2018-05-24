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Які навушники становлять серйозну небезпеку для слуху

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Які навушники становлять серйозну небезпеку для слуху
Які навушники становлять серйозну небезпеку для слуху / elle.ua

Сучасну молодь складно уявити без навушників – у них люди займаються спортом, слухають музику по дорозі на роботу, не знімають їх навіть в офісі. Та це може фатально обернутись для слуху.

Чимало меломанів мають проблеми зі слухом вже у доволі ранньому віці, передає "Країна здоров'я".

Часто це пов'язано з тим, що більшість людей слухає музику на високій гучності у плеєрі.

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І найбільшу небезпеку для здоров'я вух становлять маленькі навушники-крапельки, які молодь не знімає під час прогулянок на вулиці, занять у спортзалі і навіть в транспорті. Ці навушники поступово роблять людей глухими.

При тривалих гучних звуках м'язи слухового апарату втомлюються, система захисту не спрацьовує і в результаті пошкоджуються нервові клітини.

Звуки, які ловить здорове вухо:
- мінімальні – від 10-15 децибелів
- людський шепіт становить близько 20 децибелів
- розмова в спокійному тоні – 35 децибелів
- крик – 60 децибелів
- музика на рок-концерті – до 120 децибелів

При 90 децибалах і більше звуки можуть зашкодити слуху.

Музика на рок-концертах сягає до 120 децибелів, що може стати фатальним для слуху

Музика на рок-концертах сягає до 120 децибелів, що може стати фатальним для слуху

Небезпечними для слуху також є рок-концерти, на яких звук досягає 120 децибелів. Та чимало молоді слухає музику з маленьких навушників саме на такій гучності – щоб повною мірою насолодитися звучанням інструментів.

Окрім того, навушники небезпечні ще й тим, що тіло людини живе в реальності, а слух – у віртуальному просторі, через що зростає небезпека травмуватися на дорогах великого міста.

Щоб зберегти слух і не перейти у 40 років на слуховий апарат, медики рекомендують замінити навушники-крапельки на більш комфортні для слуху навушники та зменшити рівень гучності, який не повинен перевищувати 60% від максимального.

Замініть навушники-крапельки на більш комфортні, щоб вберегти свій слух

Замініть навушники-крапельки на більш комфортні, щоб вберегти свій слух

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Техно
Джерело: 24 Канал
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