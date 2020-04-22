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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Які найбільш затребувані професії під час карантину в Києві: статистика

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      Затребувані професії під час карантину в Києві / bip.net.ua

      Під час карантину найбільш затребуваними стали робітничі професії та посади, що не потребують певної кваліфікації.

      На одну вакансію у Києві, в середньому, претендують дві особи. Торік – навантаження було вдвічі меншим, повідомляє пресслужба Київського міського центру.

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      Затребуваними професіями в Києві є:

      • на комунальних підприємствах – дорожні робітники, двірники, вантажники, прибиральники територій та приміщень, слюсарі-ремонтники, озеленювачі, майстри технічної дільниці, трактористи;
      • у сфері охорони здоров’я – медсестри;
      • у сфері торгівлі та громадського харчування – касири, приймальники товару, продавці, кухонні робітники, кухарі, експедитори, комірники;
      • на транспорті – водії;
      • у промисловості та будівництві – токарі, маляри, теслярі, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрозварники, шліфувальники, гальваніки та налагоджувальники верстатів.

      Станом на середину квітня 2020 року кількість актуальних вакансій – понад 8 тисяч. Це на 34% менше, ніж було у 2019 році.

      Найбільше претендентів на одну вакансію серед: законодавців, менеджерів, керівників – 18 осіб на одну вакансію. Найменше – серед кваліфікованих робітників з інструментом, представників найпростіших професій та осіб без професії.

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Безробіття Робота Статистика Новини Києва
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