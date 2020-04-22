Які найбільш затребувані професії під час карантину в Києві: статистика
Під час карантину найбільш затребуваними стали робітничі професії та посади, що не потребують певної кваліфікації.
На одну вакансію у Києві, в середньому, претендують дві особи. Торік – навантаження було вдвічі меншим, повідомляє пресслужба Київського міського центру.
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Затребуваними професіями в Києві є:
- на комунальних підприємствах – дорожні робітники, двірники, вантажники, прибиральники територій та приміщень, слюсарі-ремонтники, озеленювачі, майстри технічної дільниці, трактористи;
- у сфері охорони здоров’я – медсестри;
- у сфері торгівлі та громадського харчування – касири, приймальники товару, продавці, кухонні робітники, кухарі, експедитори, комірники;
- на транспорті – водії;
- у промисловості та будівництві – токарі, маляри, теслярі, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрозварники, шліфувальники, гальваніки та налагоджувальники верстатів.
Станом на середину квітня 2020 року кількість актуальних вакансій – понад 8 тисяч. Це на 34% менше, ніж було у 2019 році.
Найбільше претендентів на одну вакансію серед: законодавців, менеджерів, керівників – 18 осіб на одну вакансію. Найменше – серед кваліфікованих робітників з інструментом, представників найпростіших професій та осіб без професії.
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