Які найбільш затребувані професії під час карантину в Києві: статистика

Під час карантину найбільш затребуваними стали робітничі професії та посади, що не потребують певної кваліфікації.

На одну вакансію у Києві, в середньому, претендують дві особи. Торік – навантаження було вдвічі меншим, повідомляє пресслужба Київського міського центру.

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Затребуваними професіями в Києві є:

на комунальних підприємствах – дорожні робітники, двірники, вантажники, прибиральники територій та приміщень, слюсарі-ремонтники, озеленювачі, майстри технічної дільниці, трактористи;

у сфері охорони здоров’я – медсестри;

у сфері торгівлі та громадського харчування – касири, приймальники товару, продавці, кухонні робітники, кухарі, експедитори, комірники;

на транспорті – водії;

у промисловості та будівництві – токарі, маляри, теслярі, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрозварники, шліфувальники, гальваніки та налагоджувальники верстатів.

Станом на середину квітня 2020 року кількість актуальних вакансій – понад 8 тисяч. Це на 34% менше, ніж було у 2019 році.

Найбільше претендентів на одну вакансію серед: законодавців, менеджерів, керівників – 18 осіб на одну вакансію. Найменше – серед кваліфікованих робітників з інструментом, представників найпростіших професій та осіб без професії.