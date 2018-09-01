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Які найпопулярніші "євробляхи" серед українців

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Проблема з "євробляхами" досі не вирішена. Законопроект №8488 існує. Згідно з ним мали б вводитися обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення, а також посилилась би відповідальність за порушення митних правил. Але на разі на цьому лише піаряться популісти.

19% або ж кожний п'ятий автомобіль на вторинному ринку зарєєстрований на іноземних номерах.

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Кількість угод на українському ринку щомісяця становить 8-12 тисяч. Середня вартість "євробляхи" 1,5-2 тисячі доларів.

Найпопулярнішим автомобілем з іноземною реєстрацією є Volkswagen. Попит на нього становить 17,7% усього ринку.

На другій сходинці Opel – 12,1%. Далі українці надають перевагу Audi (10,7%), BMW (10,1%) і Mercedes (8,2%).

Лише з початку року в Україну було ввезено 911 тисяч автівок на іноземній реєстрації, з них не вивезено 339 тисяч.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут

Теги: Авто Іноземні номери
Джерело: 24 канал
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