Які найпопулярніші "євробляхи" серед українців

Проблема з "євробляхами" досі не вирішена. Законопроект №8488 існує. Згідно з ним мали б вводитися обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення, а також посилилась би відповідальність за порушення митних правил. Але на разі на цьому лише піаряться популісти.

19% або ж кожний п'ятий автомобіль на вторинному ринку зарєєстрований на іноземних номерах. Читайте також: Наскільки легко і дешево можна купити авто на єврономерах в Україні: дослідження Кількість угод на українському ринку щомісяця становить 8-12 тисяч. Середня вартість "євробляхи" 1,5-2 тисячі доларів. Найпопулярнішим автомобілем з іноземною реєстрацією є Volkswagen. Попит на нього становить 17,7% усього ринку. На другій сходинці Opel – 12,1%. Далі українці надають перевагу Audi (10,7%), BMW (10,1%) і Mercedes (8,2%). Лише з початку року в Україну було ввезено 911 тисяч автівок на іноземній реєстрації, з них не вивезено 339 тисяч. Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.