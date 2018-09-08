Які незвичайні рекорди увійшли в Книгу рекордів Гіннеса – 2019: фотоогляд
6 вересня у продаж вийшла "Книга рекордів Гіннеса – 2019". Так, стало відомо імена нових рекордсменів, яких включили в обновлений випуск.
Про це повідомляє видання Daily Mail. У новому випуску з'являться дві собаки: Хорт Перо з Меріленда, США, який може стрибати на 191,7 см вгору.
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Книга рекордів Гіннеса – 2019
Другий пес Джеронімо може стрибати між канатами 128 разів на хвилину.
Книга рекордів Гіннеса – 2019
Жінка з Каліфорнії Бетті Гедхарт стала найстаршою повітряною гімнасткою у світі. Зауважимо, що їй скоро виповниться 85 років.
Книга рекордів Гіннеса – 2019
Натомість 83-річна Суміко Івамура з Токіо, стала найстрашим клубним ді-джеєм. Вночі жінка виступає під псевдонімом DJ Sumirock.
Книга рекордів Гіннеса – 2019
Том Багналл з Стаффордшир є власником надшвидкісного мотоцикла в світі, який розганяється до 112,29 миль на годину.
Книга рекордів Гіннеса – 2019
Британка Елізабет Бетсі Бонд створила найбільшу в світі в'язальную голку довжиною 4,4 метри.
Книга рекордів Гіннеса – 2019
А 45-річний Метт Дентон з Вінчестера створив найбільшого їздового 6-ногого робота висотою під 5 метрів.
Книга рекордів Гіннеса – 2019
Німець Рольф Бухгольц став найпірсингованішим чоловіком у світі. Він провів близько 561 модифікацію тіла. Що цікаво, більша частина пірсингів – в інтимних місцях.
Книга рекордів Гіннеса – 2019
Ірландець Баррі Джон Кроу, який працює у м'ясному магазині батька, встановив незвичний рекорд – виготовив 78 сосисок за хвилину.
Книга рекордів Гіннеса – 2019