Які незвичайні рекорди увійшли в Книгу рекордів Гіннеса – 2019: фотоогляд

6 вересня у продаж вийшла "Книга рекордів Гіннеса – 2019". Так, стало відомо імена нових рекордсменів, яких включили в обновлений випуск.

Про це повідомляє видання Daily Mail. У новому випуску з'являться дві собаки: Хорт Перо з Меріленда, США, який може стрибати на 191,7 см вгору.

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Книга рекордів Гіннеса – 2019

Другий пес Джеронімо може стрибати між канатами 128 разів на хвилину.



​Книга рекордів Гіннеса – 2019

Жінка з Каліфорнії Бетті Гедхарт стала найстаршою повітряною гімнасткою у світі. Зауважимо, що їй скоро виповниться 85 років.



​Книга рекордів Гіннеса – 2019

Натомість 83-річна Суміко Івамура з Токіо, стала найстрашим клубним ді-джеєм. Вночі жінка виступає під псевдонімом DJ Sumirock.



​Книга рекордів Гіннеса – 2019

Том Багналл з Стаффордшир є власником надшвидкісного мотоцикла в світі, який розганяється до 112,29 миль на годину.



​Книга рекордів Гіннеса – 2019

Британка Елізабет Бетсі Бонд створила найбільшу в світі в'язальную голку довжиною 4,4 метри.



​Книга рекордів Гіннеса – 2019

А 45-річний Метт Дентон з Вінчестера створив найбільшого їздового 6-ногого робота висотою під 5 метрів.



​Книга рекордів Гіннеса – 2019

Німець Рольф Бухгольц став найпірсингованішим чоловіком у світі. Він провів близько 561 модифікацію тіла. Що цікаво, більша частина пірсингів – в інтимних місцях.



​Книга рекордів Гіннеса – 2019

Ірландець Баррі Джон Кроу, який працює у м'ясному магазині батька, встановив незвичний рекорд – виготовив 78 сосисок за хвилину.



​Книга рекордів Гіннеса – 2019