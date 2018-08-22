18:09
22 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
23°C 14°C
  • четвер
    23°C 11°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, 21 серпня
Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука
Вєсті.UA
21:02, 21 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Які обов’язкові обстеження повинні проходити чоловіки: перелік

548 Читать новость на русском
Обов’язкові обстеження для чоловіків – перелік
Обов’язкові обстеження для чоловіків – перелік / volyn24.com

Щорічні обстеження є запорукою здорового життя кожного. Тож якщо не хочете захворіти і мати міцне здоров'я, варто щороку проходити медичні обстеження.

Щорічні обстеження допомагають виявляти хвороби на ранніх стадіях, коли їх легше вилікувати, передає "ЖивиАктивно".

Обов'язкові обстеження для чоловіків включають 10 пунктів.

Читайте також: Чому людина вночі пітніє: 6 тривожних ознак

1. Рівень холестерину необхідно перевіряти кожні 5 років, починаючи з 35-річного віку. Якщо ви курите, або хворієте на діабет, або у вашій родині були випадки серцево-судинних захворювань, варто перевіряти рівень холестерину з 20-річного віку.

2. Артеріальний тиск – кожні 2 роки.

3. Обстеження на рак прямої кишки варто проводити, починаючи з 50-річного віку. 

4. Обстеження на діабет варто проводити, якщо у вас високий артеріальний тиск або високий рівень холестерину у крові.

5. Якщо вас охопив смуток, відчуваєте себе "розбитим" протягом 2 тижнів – варто піти до лікаря, можливо це депресія.

6. Обстеження на хвороби, що передаються статевим шляхом варто проводити, якщо є така необхідність.

7. Обстеження на рак простати: тест на простат-специфічний антиген (PSA), ректальне пальцеве обстеження або ультразвукове обстеження.

8. Перевірку слуху необхідно робити щорічно, починаючи з 50 років, коли зростає ризик втрати слуху.

9. Перевірка зору – щорічно, починаючи з 45 років. З цього віку, зазвичай, починаються проблеми із зором. 

10. Відвідування стоматолога: 1-2 рази на рік для належного догляду за зубами.

Про 5 обов’язкових обстежень, які щороку має пройти кожна жінка, читайте за посиланням.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Медицина Профілактика захворювань Чоловіче здоров’я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 11:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
5 потужних природних антибіотиків
4 жовтня 2016 , 10:58 12
Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
 23 жовтня 2016 , 17:08
Скільки часу людина становить небезпеку для інших, поки хворіє на вірусну інфекцію
 11 квітня , 20:16
Як уникнути проблем із зубами мудрості: поради стоматологів
 25 травня , 12:32
Люди яких професій найбільше схильні до розвитку раку
 сьогодні , 18:25
Едем чи Супрастин: дія, протипоказання та побічні реакції препаратів
 23 серпня , 11:28
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук