Які обов’язкові обстеження повинні проходити чоловіки: перелік

Щорічні обстеження є запорукою здорового життя кожного. Тож якщо не хочете захворіти і мати міцне здоров'я, варто щороку проходити медичні обстеження.

Щорічні обстеження допомагають виявляти хвороби на ранніх стадіях, коли їх легше вилікувати, передає "ЖивиАктивно".

Обов'язкові обстеження для чоловіків включають 10 пунктів.

Читайте також: Чому людина вночі пітніє: 6 тривожних ознак

1. Рівень холестерину необхідно перевіряти кожні 5 років, починаючи з 35-річного віку. Якщо ви курите, або хворієте на діабет, або у вашій родині були випадки серцево-судинних захворювань, варто перевіряти рівень холестерину з 20-річного віку.

2. Артеріальний тиск – кожні 2 роки.

3. Обстеження на рак прямої кишки варто проводити, починаючи з 50-річного віку.

4. Обстеження на діабет варто проводити, якщо у вас високий артеріальний тиск або високий рівень холестерину у крові.

5. Якщо вас охопив смуток, відчуваєте себе "розбитим" протягом 2 тижнів – варто піти до лікаря, можливо це депресія.

6. Обстеження на хвороби, що передаються статевим шляхом варто проводити, якщо є така необхідність.

7. Обстеження на рак простати: тест на простат-специфічний антиген (PSA), ректальне пальцеве обстеження або ультразвукове обстеження.

8. Перевірку слуху необхідно робити щорічно, починаючи з 50 років, коли зростає ризик втрати слуху.

9. Перевірка зору – щорічно, починаючи з 45 років. З цього віку, зазвичай, починаються проблеми із зором.

10. Відвідування стоматолога: 1-2 рази на рік для належного догляду за зубами.

Про 5 обов’язкових обстежень, які щороку має пройти кожна жінка, читайте за посиланням.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.