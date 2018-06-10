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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Які обстеження не потрібно проходити при безплідді: відповідь лікаря

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Лікар-акушер розповіла, які обстеження не варто проходити безплідним жінкам
Лікар-акушер розповіла, які обстеження не варто проходити безплідним жінкам / Фото з відкритих джерел

Згідно із статистикою, близько 15% пар стикаються із безпліддям. Проте, цю проблему можна вирішити після обстеження, за результатами якого лікарі виявляють причини неможливості завагітніти та починають лікування бездітних пар.

Як розповідає акушер-гінеколог Ольга Білоконь, окрім багатьох необхідних досліджень, існують й обстеження, які ніколи не потрібно проходити при безплідді, пише MedOboz.

За її словами, не варто обстежуватися на тромбофілії (мутації генів протромбіну, фактор V Лейдена, гомоцистеїн та інші). Адже, за результатами досліджень спадкові тромбофілії жодним чином не впливають на здатність до зачаття.

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До безпліддя не призводять й імунологічні обстеження, зокрема пошуки і виявлення різних антиспермальних антитіл, антинуклеарних тощо. 

Обстеження на виявлення антифосфоліпідного синдрому може бути причиною звичного невиношування дитини, але не безпліддя.

Не потрібно проводити обстеження на пошук "прихованих" в організмі інфекцій – виявлення антитіл в крові або збудників в мазках (мікоплазм, уреаплазм, ВПЛ, герпесу, цитомегаловірусу, токсоплазмозу та інших). Як зауважує Білоконь, інколи є сенс провести обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, такі як гонорея або хламідіоз, тому що вони можуть бути причиною трубної оклюзії (непрохідності).


Обстеження безплідних пар

Безплідним не треба робити посткоїтальний тест (проба Шуваровского), який використовували раніше, проте зараз ніде практично не рекомендований лікарями. Суть тесту полягає у  виявленні числа активних сперматозоїдів в цервікальному слизу через деякий час після статевого акту. Проте, сам метод дає велику кількість хибнопозитивних і помилково негативних результатів, не має ніякої діагностичної та прогностичної цінності. Єдиним ефективним способом лікування (якщо можна так сказати) при наявності цервікального фактора безпліддя є внутрішньоматкова інсемінація, яка і так проводиться в разі незрозумілого безпліддя, наприклад, незалежно від результатів тестування.

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Жінкам, які не можуть мати дітей не треба робити біопсію ендометрію (взяття фрагмента тканини з внутрішньої поверхні органу для уточнення або встановлення діагнозу). Лікар-акушер наголосила, що вона не потрібні ні для діагностики НЛФ (недостатність лютеїнової фази), ні в якості діагностики наявності овуляції.

Також, безплідним подружжям не треба проходити дослідження каріотипу в якості початкової оцінки. Воно може бути використано перед ЕКО, у жінок з передчасною ранньою аменореєю і у чоловіків в разі серйозної олігоспермія.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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