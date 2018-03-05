Які обстеження потрібно пройти чоловікам перед народженням дитини

Якщо ви хочете, щоб ваша дитина народилася здоровою, то варто знати, як саме необхідно підготуватися до батьківства та які обстеження потрібно пройти у лікаря.

Зазвичай, коли говорять про продовження роду, згадують лише про жінку. Вона, мовляв, майбутня мама, і від її стану залежить здоров'я дитини. Безумовно, це так, але і від здоров'я чоловіка також залежить майбутнє здоров'я дитини.

Уролог та кандидат медичних наук Роман Редько дає поради, як чоловікам потрібно готуватися до батьківства, йдеться у Menshealth.

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Якщо у вас немає ніяких хронічних захворювань, ви вели здоровий спосіб життя і в сексуальному житті були вибіркові, то сміливо приступайте до зачаття. Але, якщо ви вели нестримне статеве життя з багатьма партнерками, то є привід задуматися про попереднє обстеження. Адже є безліч факторів, які можуть негативно вплинути на сперму, що може призвести до проблем зі здоров'ям у майбутньої дитини.

Йдеться про інфекції, що передаються статевим шляхом, прийом ліків, стрес, шкідливі звички, радіацію, високу температуру, і, звичайно ж, особливості способу життя і харчування. Головне, не обманювати себе і не думати, що якось воно обійдеться.

Обов'язкове обстеження для майбутнього батька необхідно при:

1. Відсутності вагітності у жінки при регулярному статевому житті без використання контрацептивів протягом 1 року.

2. Наявності хронічного захворювання, що вимагає регулярного прийому ліків, які можуть згубно позначатися на кількості і якості сперматозоїдів.

3. Невиношуванні вагітності жінкою або народженні дітей через будь-яку спадкову патологію при попередніх вагітностях.

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Перед початком обстеження необхідно проконсультуватися з вашим головним лікарем – урологом. Як жінка регулярно (2 рази на рік) повинна відвідувати гінеколога, так і ви не повинні забувати про свого лікаря. Він визначить, які аналізи необхідно здати і з якими ще фахівцями необхідно буде проконсультуватися. Найчастіше лікарі призначають наступні дослідження:

1. Спермограма. Здача еякуляту має свої особливості, як би незручно і неприємно вам не було. Все необхідно буде зробити "вручну", без допомоги жінки, з попереднім утриманням від статевого життя впродовж 3-5 днів до здачі аналізу.

2. Дослідження на захворювання, що передаються статевим шляхом (сифіліс, гонорея, хламідіоз, генітальний герпес, папіломавірусна інфекція, міко-та уреаплазмоз, ВІЛ-інфекція, гепатити В і С та ін.).

3. Визначення групи крові і резус-фактора.

4. Клінічний і біохімічний аналізи крові.

Всі ці дослідження можна пройти всього за один день. Навіть, якщо в результаті обстежень будуть виявлені якісь проблеми, в більшості випадків їх можна вирішити.