Які обстеження українці зможуть пройти безкоштовно: перелік

З 2019 року за направленням вашого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, українці зможуть безоплатно отримати понад 50 діагностичних та лікувальних послуг.

Про це пише в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

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Мова йде про програму "Безкоштовна діагностика".

"Безкоштовна діагностика" – що це? Це програма, яка гарантує кожному оплату пакету аналізів, обстежень та лікувальних процедур від найбільш поширених в Україні хвороб.

За ці медичні послуги заплатить НСЗУ Національна служба здоров'я України медзакладам, які підпишуть договори.

Лікар Уляна Супрун “ З 1 липня 2019 року, за направленням вашого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, можна буде безоплатно пройти обстеження на поширені хвороби внутрішніх органів, серця, легень та найбільш розповсюджених видів онкології у чоловіків і жінок ”.

Тобто українці додатково не будуть платити за всі необхідні матеріали – рукавички, шприци, вату, плівку для рентгену.

Пацієнт обирає куди звернутися по допомогу. "Безкоштовну діагностику" зможуть надавати як комунальні, так і приватні діагностичні центри. Але вони обов’язково мають укласти договір з Національною службою здоров’я.

Планується, що в програму "Безкоштовна діагностика" увійдуть такі обстеження:

1. 12 нових аналізів — додатково до 8 базових, які вже оплачує Національна служба здоров’я сімейному лікарю, терапевту, педіатру.

2. Мамографія і 5 видів рентгену: грудна клітка, суглоби, хребет, кістки і приносові пазухи.

3. Ехокардіографія, моніторинг ЕКГ і 2 види тесту для визначення патологій серцево-судинної системи.

4. 6 видів УЗД: шлунково-кишковий тракт, нирки, сечовий міхур, артерії ніг, щитоподібна і молочні залози.

5. 4 види біопсії під контролем УЗД: щитоподібної залози, лімфатичних вузлів, молочних та передміхурової залоз.

6. Видалення новоутворень: м’яких тканин і шкіри, у носі, гортані, вухах;

7. Ендоскопічні дослідження і операції одного дня:

• стравоходу;

• шлунку;

• дванадцятипалої і товстої кишки;

• сечового міхура;

• трахеї і бронхів.



Які обстеження українці зможуть пройти безкоштовно у 2019

У держбюджеті-2019 на "Безкоштовну діагностику" закладено 2 мільярди гривень.

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