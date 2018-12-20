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      Які обстеження українці зможуть пройти безкоштовно: перелік

      560 Читать новость на русском
      Які обстеження українці зможуть пройти безкоштовно у 2019
      Які обстеження українці зможуть пройти безкоштовно у 2019

      З 2019 року за направленням вашого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, українці зможуть безоплатно отримати понад 50 діагностичних та лікувальних послуг.

      Про це пише в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

      Читайте також: Які медичні послуги є безкоштовними в Україні: повний перелік

      Мова йде про програму "Безкоштовна діагностика". 

       
      "Безкоштовна діагностика" – що це?
      Це програма, яка гарантує кожному оплату пакету аналізів, обстежень та лікувальних процедур від найбільш поширених в Україні хвороб.

      За ці медичні послуги заплатить НСЗУ Національна служба здоров'я України медзакладам, які підпишуть договори.

       
      Лікар Уляна Супрун
      З 1 липня 2019 року, за направленням вашого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, можна буде безоплатно пройти обстеження на поширені хвороби внутрішніх органів, серця, легень та найбільш розповсюджених видів онкології у чоловіків і жінок ”.

      Тобто українці додатково не будуть платити за всі необхідні матеріали – рукавички, шприци, вату, плівку для рентгену.

      Пацієнт обирає куди звернутися по допомогу. "Безкоштовну діагностику" зможуть надавати як комунальні, так і приватні діагностичні центри. Але вони обов’язково мають укласти договір з Національною службою здоров’я.

      Планується, що в програму "Безкоштовна діагностика" увійдуть такі обстеження:

      1. 12 нових аналізів — додатково до 8 базових, які вже оплачує Національна служба здоров’я сімейному лікарю, терапевту, педіатру.

      2. Мамографія і 5 видів рентгену: грудна клітка, суглоби, хребет, кістки і приносові пазухи.

      3. Ехокардіографія, моніторинг ЕКГ і 2 види тесту для визначення патологій серцево-судинної системи.

      4. 6 видів УЗД: шлунково-кишковий тракт, нирки, сечовий міхур, артерії ніг, щитоподібна і молочні залози.

      5. 4 види біопсії під контролем УЗД: щитоподібної залози, лімфатичних вузлів, молочних та передміхурової залоз.

      6. Видалення новоутворень: м’яких тканин і шкіри, у носі, гортані, вухах;

      7. Ендоскопічні дослідження і операції одного дня:

      • стравоходу;
      • шлунку;
      • дванадцятипалої і товстої кишки;
      • сечового міхура;
      • трахеї і бронхів.

      Які обстеження українці зможуть пройти безкоштовно у 2019
      Які обстеження українці зможуть пройти безкоштовно у 2019

      У держбюджеті-2019 на "Безкоштовну діагностику" закладено 2 мільярди гривень.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Уляна Супрун
      Джерело: Здоров'я 24
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