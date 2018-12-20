Які обстеження українці зможуть пройти безкоштовно: перелік
З 2019 року за направленням вашого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, українці зможуть безоплатно отримати понад 50 діагностичних та лікувальних послуг.
Про це пише в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.
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Мова йде про програму "Безкоштовна діагностика".
За ці медичні послуги заплатить НСЗУ Національна служба здоров'я України медзакладам, які підпишуть договори.
Тобто українці додатково не будуть платити за всі необхідні матеріали – рукавички, шприци, вату, плівку для рентгену.
Пацієнт обирає куди звернутися по допомогу. "Безкоштовну діагностику" зможуть надавати як комунальні, так і приватні діагностичні центри. Але вони обов’язково мають укласти договір з Національною службою здоров’я.
Планується, що в програму "Безкоштовна діагностика" увійдуть такі обстеження:
1. 12 нових аналізів — додатково до 8 базових, які вже оплачує Національна служба здоров’я сімейному лікарю, терапевту, педіатру.
2. Мамографія і 5 видів рентгену: грудна клітка, суглоби, хребет, кістки і приносові пазухи.
3. Ехокардіографія, моніторинг ЕКГ і 2 види тесту для визначення патологій серцево-судинної системи.
4. 6 видів УЗД: шлунково-кишковий тракт, нирки, сечовий міхур, артерії ніг, щитоподібна і молочні залози.
5. 4 види біопсії під контролем УЗД: щитоподібної залози, лімфатичних вузлів, молочних та передміхурової залоз.
6. Видалення новоутворень: м’яких тканин і шкіри, у носі, гортані, вухах;
7. Ендоскопічні дослідження і операції одного дня:
• стравоходу;
• шлунку;
• дванадцятипалої і товстої кишки;
• сечового міхура;
• трахеї і бронхів.
Які обстеження українці зможуть пройти безкоштовно у 2019
У держбюджеті-2019 на "Безкоштовну діагностику" закладено 2 мільярди гривень.
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