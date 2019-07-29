Які основні проблеми існують в "Укрзалізниці" та чи є шляхи їх подолання

Нещодавно міністр інфраструктури Володимир Омелян зізнався, що "Укрзалізниця" – це його найбільша невдача. Він визнав роботу монополіста неефективною. Це підтверджують і всі ті, хто користується послугами перевізника. Чим загрожує ситуація у галузі для економіки країни у цілому розповів глава Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

Про стан справ в "Укрзалізниці"

– Без залізниці економіка України не може існувати й від її стану залежить успіх великої кількості суміжних галузей. Що відбувається зараз? У 2018 році "Укрзалізниця" закупила 30 нових вагонів General Electric. Цікаво, що їх купили за завищеною ціною та ще й без гарантії. Попри це нові вагони зараз активно експлуатуються.

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– Натомість у 2019 році "Укрзалізниця" підвищила тарифи, обіцяла купити нові локомотиви та локалізувати виробництво вагонів в Україні. Але, на жаль, на ділі тарифи підвищили й все. На цьому взаємодія завершилася. Ані у пасажирських, ані у вантажних перевезеннях якість послуг не змінилася.

Про колапс через рекордний врожай

– Цьогоріч в Україні буде рекордна кількість врожаю, а саме 72,2 мільйона тонн зернових. Однак його потрібно правильно та вчасно вивезти. І тут існує велика проблема – "Укрзалізниця" не має потрібної кількості локомотивів. Але підприємство з цим нічого не робить.



"Укрзалізниця" не має потрібної кількості локомотивів

Про скасування сполучення з Росією

– "Укрзалізниця" та Міністерство інфраструктури України регулярно пропонують скасувати пасажирське сполучення з Росією. Нагадаю, що найбільш рентабельним напрямом є потяг Київ – Москва.

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