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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      Які основні проблеми існують в "Укрзалізниці" та чи є шляхи їх подолання

      Нова тема 59 Читать новость на русском

      Нещодавно міністр інфраструктури Володимир Омелян зізнався, що "Укрзалізниця" – це його найбільша невдача. Він визнав роботу монополіста неефективною. Це підтверджують і всі ті, хто користується послугами перевізника. Чим загрожує ситуація у галузі для економіки країни у цілому розповів глава Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

      Про стан справ в "Укрзалізниці"

      – Без залізниці економіка України не може існувати й від її стану залежить успіх великої кількості суміжних галузей. Що відбувається зараз? У 2018 році "Укрзалізниця" закупила 30 нових вагонів General Electric. Цікаво, що їх купили за завищеною ціною та ще й без гарантії. Попри це нові вагони зараз активно експлуатуються.

      Читайте також: Укрзалізниця – моя велика невдача, – Омелян

      – Натомість у 2019 році "Укрзалізниця" підвищила тарифи, обіцяла купити нові локомотиви та локалізувати виробництво вагонів в Україні. Але, на жаль, на ділі тарифи підвищили й все. На цьому взаємодія завершилася. Ані у пасажирських, ані у вантажних перевезеннях якість послуг не змінилася. 

      Про колапс через рекордний врожай

      – Цьогоріч в Україні буде рекордна кількість врожаю, а саме 72,2 мільйона тонн зернових. Однак його потрібно правильно та вчасно вивезти. І тут існує велика проблема – "Укрзалізниця" не має потрібної кількості локомотивів. Але підприємство з цим нічого не робить. 


      "Укрзалізниця" не має потрібної кількості локомотивів

      Про скасування сполучення з Росією

      – "Укрзалізниця" та Міністерство інфраструктури України регулярно пропонують скасувати пасажирське сполучення з Росією. Нагадаю, що найбільш рентабельним напрямом є потяг Київ – Москва. 

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Укрзалізниця Москва Економіка України Тарифи Залізниця
      Джерело: 24 канал
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