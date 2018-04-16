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Які особливості з'являться в новому програмному забезпеченні Android P

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Які особливості з'являться в новому програмному забезпеченні Android P
Які особливості з'являться в новому програмному забезпеченні Android P / Фото з вільних джерел

Компанія Google продемонструвала декілька нововведень свіжого програмного забезпечення Android P. Швидше за все, після оновлення з’являться нові клавіші навігації.

Скріншоти з оновленням для Android компанія виклала у власному блозі.

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Кнопка домашньої сторінки більше не буде круглою, а стане видовженою, як у iPhone X. А кнопки багатозадачності і взагалі позбудуться. З цього можна зробити висновок, що в Android P буде перероблена система навігації. Швидше за все, вона буде заснована на жестах, і кнопки зможуть видозмінюватися в залежності від програми.

Оновлена версія Android P отримає нові кнопки навігації
Оновлена версія Android P отримає нові кнопки навігації

У березні 2018 року Google випустила першу тестову версію Android P. У найближчі місяці вийде ще кілька збірок, а офіційний реліз цього оновлення заплановано на третій квартал і відбудеться, ймовірно, ближче до серпня 2018 року.

Що нового в Android P Developer Preview 1:

  1. RTT API дозволяє виміряти відстань між мобільним пристроєм і Wi-Fi точкою. З його допомогою можна організувати навігацію всередині будівель з точністю від одного до двох метрів.
  2. Додана підтримка не функціональних областей екрану для оптимізації додатків під вирізи для фронтальної камери і датчиків в дисплеях.
  3. Сповіщення навчилися відображати отримані зображення.
  4. Користувачам дозволено блокувати групи каналів повідомлень.
  5. Розробники можуть об’єднати потоки з двох або більше камер для створення ефекту боке, безшовного зуму і інших функцій.
  6. Додана підтримка профілю VP9 Profile 2 для відеозаписів і формат HEIF для зображень.
  7. Оновлений зовнішній вигляд повзунка гучності і дати на екрані блокування.
  8. В меню живлення додана клавіша для створення скріншота.
  9. У Ambient Display доданий індикатор заряду батареї.
  10. Введено єдиний шаблон для реалізації аутентифікації користувача за відбитками пальців для всіх додатків;
  11. Додатки на Android P, перебуваючи у фоновому режимі, втрачають доступ до мікрофона, камери і датчиків, в число яких входять акселерометр і гіроскоп.

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Поки Android P Developer Preview 1 встановлюється тільки вручну за допомогою образу для сумісного пристрою. На відміну від Android Oreo, перша тестова збірка Android P не підтримує Nexus 6P, Nexus 5X, Google Pixel і Nexus Player.

Теги: Ґаджети Техно Android
Джерело: 24 Канал
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