Які овочі стають кориснішими після термічної обробки

Дієтологи зазначають, що деякі популярні овочі, які можна знайти на ринку влітку, корисніше їсти у приготовленому вигляді.

Не всі свіжі овочі є найкориснішими. Зокрема, це стосується помідорів, які краще їсти після того, як вони добре прогрілися, передає "Країна здоров'я".

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У них після теплової обробки підвищується вміст антиоксидантної речовини – лікопіну, що знищує небезпечні вільні радикали, які викликають появу ракових пухлин.

Після смаження або варіння протягом 15 хвилин у киплячій воді рівень лікопіну збільшується у томатах в півтора раза. А в томатній пасті, для якої помідори варять мінімум 45 хвилин, лікопіну вже в 20 разів більше, ніж у свіжих плодах,

– зазначають вчені.

Кориснішими після термічної обробки стають броколі та цвітна капуста, які варто варити не більше 5 хвилин.

У вареній моркві після високотемпературної обробки починають діяти активніше речовини, які покращують зір. Окрім того, у варених овочах менше токсинів, якими їх обробляють від паразитів.

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