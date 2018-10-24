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      Які овочі треба їсти жінкам

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      Які овочі треба їсти жінкам
      Які овочі треба їсти жінкам / wworld.com.ua

      Жінкам важливо споживати певні овочі, адже вони ефективно знижують ризик виникнення раку молочної залози.

      Про це свідчать результати дослідження американських учених з Гарвардської школи, пише AJC з посиланням на International Journal of Cancer.

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      Особливо корисними для профілактики онкологічних захворювань будуть помаранчеві та жовті овочі. Адже каротиноїди, які надають їм теплих відтінків, мають властивість накопичуватися в жіночому організмі.

      Таким чином, вони допомагають підсилювати імунні реакції на небезпечні хвороботворні компоненти та скорочувати зростання пухлин.

      via GIPHY

      Вживання п'яти порцій овочів на день знижує ризик виникнення раку грудей на 11%,
      – констатували науковці.

      Варто пам'ятати, ймовірність виникнення раку молочних залоз підвищується у зв'язку з надмірним споживанням алкоголю та підвищеною концентрацією холестерину в організмі.

      До слова, за даними Міжнародного агентства з вивчення раку, харчування прямо або побічно пов'язане з виникненням усіх форм раку у 30% чоловіків і у 50% жінок.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове харчування Жіноче здоров’я Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
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