Які овочі треба їсти жінкам
Жінкам важливо споживати певні овочі, адже вони ефективно знижують ризик виникнення раку молочної залози.
Про це свідчать результати дослідження американських учених з Гарвардської школи, пише AJC з посиланням на International Journal of Cancer.
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Особливо корисними для профілактики онкологічних захворювань будуть помаранчеві та жовті овочі. Адже каротиноїди, які надають їм теплих відтінків, мають властивість накопичуватися в жіночому організмі.
Таким чином, вони допомагають підсилювати імунні реакції на небезпечні хвороботворні компоненти та скорочувати зростання пухлин.
Вживання п'яти порцій овочів на день знижує ризик виникнення раку грудей на 11%,
– констатували науковці.
Варто пам'ятати, ймовірність виникнення раку молочних залоз підвищується у зв'язку з надмірним споживанням алкоголю та підвищеною концентрацією холестерину в організмі.
До слова, за даними Міжнародного агентства з вивчення раку, харчування прямо або побічно пов'язане з виникненням усіх форм раку у 30% чоловіків і у 50% жінок.
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