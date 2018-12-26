Які ознаки, що кава шкодить вашому організму

Дослідники вже довели – щоденне вживання кави в помірній кількості може бути корисним для організму. Але на жаль, є випадки, коли вживання кави варто припинити.

Про це повідомляє poradum.

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Видання зазначає, що це залежить як від індивідуальних особливостей людини, так і від проблем зі здоров'ям.

Біль у животі

Як нещодавно виявилося, деякі сполуки кави активізують вироблення шлункового соку, що погано позначається на стані слизової. Біль у животі – одна з ознак того, що вживання кави вам зовсім не йде на користь.



Кава може викликати біль в животі

Крім цього напій часто стає причиною розвитку гастриту і виразкових захворювань. Так само від кофеїну виникають спазми черевних м'язів, і при цьому низ живота може крутити і турбувати сильним болем.

Прискорене серцебиття

Це ще одна ознака шкоди від кави для організму. На нього обов'язково варто звернути увагу і припинити вживати каву, інакше в роботі серця можуть виникнути серйозні збої.

Тремор

Відомо, що кава бадьорить і тонізує. Але вона може і нашкодити організму – наприклад, у разі підвищеної чутливості до кофеїну або при зловживанні кави. Тут слід або зменшити її дозу або припиняти пити зовсім (хоча б на деякий час).

Головний біль

В основному, цей негативний ефект від вживання кави пов'язаний зі звичкою пити її у великій кількості, а також ігнорувати вживання щоденної норми води, яка особливо необхідна для любителів кави. Крім головного болю, можуть також виникнути відчуття втоми і занепаду сил.

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