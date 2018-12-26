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      Які ознаки, що кава шкодить вашому організму

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      Як зрозуміти, що вам шкодить кава
      Як зрозуміти, що вам шкодить кава / poradum.com

      Дослідники вже довели – щоденне вживання кави в помірній кількості може бути корисним для організму. Але на жаль, є випадки, коли вживання кави варто припинити.

      Про це повідомляє poradum. 

      Читайте також: Як кава і чай шкодить вагітним: висновки вчених

      Видання зазначає, що це залежить як від індивідуальних особливостей людини, так і від проблем зі здоров'ям.

      Біль у животі

      Як нещодавно виявилося, деякі сполуки кави активізують вироблення шлункового соку, що погано позначається на стані слизової. Біль у животі – одна з ознак того, що вживання кави вам зовсім не йде на користь.

      кава біль в животі
      Кава може викликати біль в животі

      Крім цього напій часто стає причиною розвитку гастриту і виразкових захворювань. Так само від кофеїну виникають спазми черевних м'язів, і при цьому низ живота може крутити і турбувати сильним болем.

      Прискорене серцебиття

      Це ще одна ознака шкоди від кави для організму. На нього обов'язково варто звернути увагу і припинити вживати каву, інакше в роботі серця можуть виникнути серйозні збої.

      via GIPHY

      Тремор

      Відомо, що кава бадьорить і тонізує. Але вона може і нашкодити організму – наприклад, у разі підвищеної чутливості до кофеїну або при зловживанні кави. Тут слід або зменшити її дозу або припиняти пити зовсім (хоча б на деякий час).

      Головний біль

      В основному, цей негативний ефект від вживання кави пов'язаний зі звичкою пити її у великій кількості, а також ігнорувати вживання щоденної норми води, яка особливо необхідна для любителів кави. Крім головного болю, можуть також виникнути відчуття втоми і занепаду сил.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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