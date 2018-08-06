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Які ознаки свідчать про майбутній розрив відносин

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Які ознаки свідчать про майбутній розрив відносин
Які ознаки свідчать про майбутній розрив відносин / magicmaman.com

Про розрив відносин можуть свідчити невербальні ознаки, які люди часто ігнорують.

Американський фахівець з невербальної комунікації Патті Вуд назвала кілька ознак розриву, пише Independent.

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Саме невербальні ознаки можуть свідчити про проблеми. Які виникли у парі. Якщо ж їх не вирішити, то люди можуть розійтися.

1. Ви реагуєте різким рухом на наближення партнера. Один з партнерів просто несвідомо може відповісти на дотик переляком чи різким рухом.

Ви реагуєте різким рухом на наближення партнера
Ви реагуєте різким рухом на наближення партнера

2. Партнери проводять мало неробочого часу разом. Ви йдете до того, що вам подобається та відштовхуєте все те, що не приносить вам задоволення.

3. Відсутність зорового контакту. Партнер уникає зустрічі поглядів з вами та дотиків. Якщо на початку він не міг випустити вашу руку, а зараз не має бажання тримати, то це може бути ознакою майбутнього розриву.

Які ознаки свідчать про майбутній розрив відносин
Які ознаки свідчать про майбутній розрив відносин

До слова, британські науковці з'ясували, чому чоловіки схильні перебільшувати, коли мова заходить про їхній сексуальний досвід.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Психологія
Джерело: 24 Канал
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