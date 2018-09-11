10:52
11 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 14°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Валя-півстакана породичалась із Инами. Пиня не зміг пройти розумну урну
Вєсті Кремля
21:46, 10 вересня
Вєсті.UA. Порошенко повернувся до класичної схеми обіцянок. Нарешті Ляшко пішов у консерваторію
Вєсті.UA
20:44, 10 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Які ознаки свідчать про надмірне вживання кави

1778 Читать новость на русском
Які ознаки свідчать про надмірне вживання кави
Які ознаки свідчать про надмірне вживання кави / rd.com

Деякі люди мають щоденний ранковий ритуал – пити каву. Помірне вживання такого напою майже не впливає на здоров'я людини.

Проте якщо ви вживаєте занадто багато кави – то це може спричинити низку проблем, пише 24apteka.

Читайте також: Медики назвали продукт від 5 недуг

Організм надсилає ознаки того, що ви п’єте надмірну кількість цього напою.

1. Проблеми з серцем

Якщо після випитої чашки кави ви відчуваєте, що серцебиття пришвидшилося, то це може бути сигналом підвищення артеріального тиску. Можливо, вам потрібно скоротити вживання напою або ж взагалі відмовитися.

2. Ви відчуваєте спрагу

Кава має сечогінний продукт, тож ви можете відчути постійну сухість в роті. Це може призвести до зневоднення організму. Намагайтеся пити більше чистої води та вживати не більше 1-2 чашки кави на день.

via GIPHY

3. Проблеми з травленням

Вживання кави активізує вироблення соляної кислоти в шлунку, тому медики не радять пити його вранці до прийому їжі. Кава натщесерце може призвести до печії, гастриту та виразки.

4. Ви відчуваєте втому

Ранковий напій допоможе підбадьоритися у тому випадку, якщо пити її повільно. Після вживання 4-5 чашок кави з’являється більше відчуття втоми, ніж до того.

via GIPHY

5. Напади дратівливості

При зловживанні кофеїном у людини активізуються гормони стресу – кортизол та адреналін. Це збільшує рівень тривоги, дратівливості та паніки в організмі. Зловживання кофеїном спричиняє проблеми зі сном.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пушилін, Бородай та перевірки з Міноборони: що відбувається у "ДНР"?
сьогодні, 08:41 Пушилін, Бородай та перевірки з Міноборони: що відбувається у "ДНР"?
Олексій Чибісов
"Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів та посилок: інфографіка
10 вересня, 15:48 "Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів та посилок: інфографіка
Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
10 вересня, 23:00 Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
Іван Яковина
Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
10 вересня, 22:01 Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
Андрій Воропаєв
Чому зі Збройних Сил виштовхують льотчика, який допомагав під час війни
10 вересня, 21:00 Чому зі Збройних Сил виштовхують льотчика, який допомагав під час війни
Єгор Соболєв
Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
 29 березня , 06:09
Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
 12 березня , 18:23
У Луганську пролунав вибух
 22 листопада 2017 , 22:18
Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
 12 листопада 2017 , 17:42
Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
 4 лютого , 17:36
У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
 24 січня , 21:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук