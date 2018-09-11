Які ознаки свідчать про надмірне вживання кави

Деякі люди мають щоденний ранковий ритуал – пити каву. Помірне вживання такого напою майже не впливає на здоров'я людини.

Проте якщо ви вживаєте занадто багато кави – то це може спричинити низку проблем, пише 24apteka.

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Організм надсилає ознаки того, що ви п’єте надмірну кількість цього напою.

1. Проблеми з серцем

Якщо після випитої чашки кави ви відчуваєте, що серцебиття пришвидшилося, то це може бути сигналом підвищення артеріального тиску. Можливо, вам потрібно скоротити вживання напою або ж взагалі відмовитися.

2. Ви відчуваєте спрагу

Кава має сечогінний продукт, тож ви можете відчути постійну сухість в роті. Це може призвести до зневоднення організму. Намагайтеся пити більше чистої води та вживати не більше 1-2 чашки кави на день.

3. Проблеми з травленням

Вживання кави активізує вироблення соляної кислоти в шлунку, тому медики не радять пити його вранці до прийому їжі. Кава натщесерце може призвести до печії, гастриту та виразки.

4. Ви відчуваєте втому

Ранковий напій допоможе підбадьоритися у тому випадку, якщо пити її повільно. Після вживання 4-5 чашок кави з’являється більше відчуття втоми, ніж до того.

5. Напади дратівливості

При зловживанні кофеїном у людини активізуються гормони стресу – кортизол та адреналін. Це збільшує рівень тривоги, дратівливості та паніки в організмі. Зловживання кофеїном спричиняє проблеми зі сном.