Які ознаки свідчать про надмірне вживання кави
Деякі люди мають щоденний ранковий ритуал – пити каву. Помірне вживання такого напою майже не впливає на здоров'я людини.
Проте якщо ви вживаєте занадто багато кави – то це може спричинити низку проблем, пише 24apteka.
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Організм надсилає ознаки того, що ви п’єте надмірну кількість цього напою.
1. Проблеми з серцем
Якщо після випитої чашки кави ви відчуваєте, що серцебиття пришвидшилося, то це може бути сигналом підвищення артеріального тиску. Можливо, вам потрібно скоротити вживання напою або ж взагалі відмовитися.
2. Ви відчуваєте спрагу
Кава має сечогінний продукт, тож ви можете відчути постійну сухість в роті. Це може призвести до зневоднення організму. Намагайтеся пити більше чистої води та вживати не більше 1-2 чашки кави на день.
3. Проблеми з травленням
Вживання кави активізує вироблення соляної кислоти в шлунку, тому медики не радять пити його вранці до прийому їжі. Кава натщесерце може призвести до печії, гастриту та виразки.
4. Ви відчуваєте втому
Ранковий напій допоможе підбадьоритися у тому випадку, якщо пити її повільно. Після вживання 4-5 чашок кави з’являється більше відчуття втоми, ніж до того.
5. Напади дратівливості
При зловживанні кофеїном у людини активізуються гормони стресу – кортизол та адреналін. Це збільшує рівень тривоги, дратівливості та паніки в організмі. Зловживання кофеїном спричиняє проблеми зі сном.
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