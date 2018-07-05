Які пари найчастіше розлучаються: вчені здивували заявою
Науковці визначили критерії, через які у майбутньому у пари можуть виникнути проблеми, що спричинять розлучення.
Загалом у дослідженні, яке тривало впродовж 13 років, взяли участь 168 подружніх пар, інформує Independent.
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Пари, які були надто ласкаві, уважні та прив’язані один до одного на початку відносин частіше розлучалися в майбутньому.
Якщо люди проявляли на третину менше ласки й прихильності на першому етапі та під час медового місяця, мали більше шансів прожити з партнером довге і щасливе життя в шлюбі.
Психолог і експерт з відносин Мадлен Мейсон Рейнтрі переконаний, що чим тверезіше партнери дивляться один на одного – тим більше вони мають шансів побудувати міцну сім’ю.
Варто розуміти, що не завжди прояви ласки є ознакою розлучення, тут йде мова про нездорову емоційність і "токсичну пристрасть".
До слова, дослідження американських вчених показує, що щастя у шлюбі залежить від здорового сну пари.
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