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      Які партії пройшли б у Раду, якби вибори відбулись наприкінці квітня: опитування КМІС

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      Як би голосували українці на виборах у Верховну Раду в квітні
      Як би голосували українці на виборах у Верховну Раду в квітні / rada.gov.ua

      Якби вибори до Верховної Ради відбулися наприкінці квітня цього року, то 5%-ий бар'єр подолали б чотири політичні партії. Мовиться про "Слугу народу", ОПЗЖ, "Європейську Солідарність" та "Батьківщину".

      При цьому чверть виборців ще не визначилися зі своїм вибором. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 25 квітня.

      Цікаво Про "перший рік Зеленського", Саакашвілі та рейтинги влади: інтерв'ю з соціологом Антиповичем

      Рейтинг українських партій станом на зараз

      • 32,6% українців проголосували б за партію "Слуга народу",
      • 15,8% – за партію "Опозиційна платформа - За життя",
      • 15,2% – за партію "Європейська солідарність",
      • 12% – за партію ВО "Батьківщина".
      • Ще 3,6% опитаних заявили, що проголосували б за "Партію Шарія",
      • 3,5% – за партію "Голос",
      • 3,4% – за партію "Сила і Честь" Смешка,
      • 2,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
      • 2,5% – за партію "Громадянська позиція",
      • 2% – за партію ВО "Свобода",
      • 1,7% – за партію "Опозиційний блок".

      Які партії пройшли б у Раду зараз інфографіка 24 канал
      Які партії пройшли б у Раду зараз / Інфографіка 24 каналу
       

      Зверніть увагу! За інші партії проголосували всього 1,2%. При цьому 4,8% заявили, що викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень. 24,5% опитаних заявили, що ще не визначилися, за кого голосувати. 10,9% – сказали, що не голосуватимуть на виборах. 3% – відмовилися відповідати на питання.

      рейтинги партій
      Оновлені рейтинги партій від КМІС

      В межах дослідження методом телефонних інтерв'ю було опитано 4024 людини. Статистична похибка – від 0,4% для показників, близьких до 1%, до 1,7% для показників, близьких до 50%.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики ВО Батьківщина Опозиційна платформа – За життя Європейська солідарність Партія Голос Слуга народу Рейтинги Верховна Рада
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