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      Які перші симптоми алкогольної залежності

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      Симптоми аклкоголізму
      Симптоми аклкоголізму / portalgoioere.com.br

      Спочатку людина може сумніватися в тому, що алкоголь перетвориться для неї на проблему. І визнати це є величезною проблемою для алкозалежної людини.

      Алкогольна залежність, як і будь-яка інша, дозволяє помітити й усвідомити її появу заздалегідь, коли ви ще не зовсім поринули в цю проблему, повідомляє Daily Mail.

      Читайте також: Чому люди стають алкоголіками: відповідь вчених

      Починати пити раніше часу

      Наприклад, ви вирішили зібратися ввечері з друзями і подивитися футбольний матч, випити гарного пива… Але ви не дочекались зустрічі і початку гри і вирішили випити раніше.

      Тобто, ви задовольняєте свою потребу в алкоголі раніше, ніж трапляється подія, що виправдовує його споживання в принципі.

      via GIPHY

      Пити занадто швидко

      Якщо ви починаєте відчувати проблеми із залежністю від алкоголю, то, можливо, вам вже говорили про те, що ви п’єте занадто швидко, кудись поспішаєте, як ніби відчуваєте сильну спрагу.

      Пошук друзів, яким подобається випивати

      Коли ми вже відчуваємо залежність від алкоголю, не тільки ми перестаємо приймати в розрахунок слабоалкогольні і безалкогольні напої, але і людей, яким не подобається багато випивати.

      симптоми алкогоголізму
      Пити занадто швидко – симптом алкоголізму

      Несподівано для себе, ми починаємо віддавати перевагу компаніям, які поділяють нашу тягу до спиртного, а "непитущих" намагаємося уникати.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Алкоголь Здоров'я Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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