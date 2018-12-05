Які перші симптоми алкогольної залежності

Спочатку людина може сумніватися в тому, що алкоголь перетвориться для неї на проблему. І визнати це є величезною проблемою для алкозалежної людини.

Алкогольна залежність, як і будь-яка інша, дозволяє помітити й усвідомити її появу заздалегідь, коли ви ще не зовсім поринули в цю проблему, повідомляє Daily Mail.

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Починати пити раніше часу

Наприклад, ви вирішили зібратися ввечері з друзями і подивитися футбольний матч, випити гарного пива… Але ви не дочекались зустрічі і початку гри і вирішили випити раніше.

Тобто, ви задовольняєте свою потребу в алкоголі раніше, ніж трапляється подія, що виправдовує його споживання в принципі.

Пити занадто швидко

Якщо ви починаєте відчувати проблеми із залежністю від алкоголю, то, можливо, вам вже говорили про те, що ви п’єте занадто швидко, кудись поспішаєте, як ніби відчуваєте сильну спрагу.

Пошук друзів, яким подобається випивати

Коли ми вже відчуваємо залежність від алкоголю, не тільки ми перестаємо приймати в розрахунок слабоалкогольні і безалкогольні напої, але і людей, яким не подобається багато випивати.



Пити занадто швидко – симптом алкоголізму

Несподівано для себе, ми починаємо віддавати перевагу компаніям, які поділяють нашу тягу до спиртного, а "непитущих" намагаємося уникати.

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