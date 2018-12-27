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      Які питання про секс найбільше цікавлять жінок і чоловіків

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      Які питання про секс найбільше цікавлять жінок і чоловіків
      Які питання про секс найбільше цікавлять жінок і чоловіків / pinterest.com

      Американський журнал Maxim виявив, що найбільше цікавить жінок та чоловік у сексі.

      Список найбільш актуальних питань для чоловіків і жінок питань про секс склало видання спільно з ведучими подкасту Call Her Daddy – Софією Франклін і Олександрою Купер, пише The New York Post.

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      Як виявилося, чоловіків та жінок цікавлять цілком різні теми про секс.

      via GIPHY

      Опитування показало, що жінки найчастіше цікавляться брудними фразами, які можна використати під час сексу. А от чоловіки переймаються більше знайомством з жінками та тим, як зробити так, щоб вони погодилися провести разом ніч.

      Чоловіки сильно стурбовані тим, як "зачепити" дівчину і швидше укласти її в ліжко, а дівчата дуже часто ставлять питання про "брудні" балачки,
      – зазначає Софія Франклін.

      Опитування сайту знайомств, у яких взяло участь понад 5 тисяч осіб, показало, що 76% чоловіків хотіли б, щоб їхні партнерки у ліжку були більш розкутими та не соромилися озвучувати найбрудніші фантазії.

      via GIPHY

      Чоловіки також цікавилися, як доставити жінці максимальне задоволення під час орального сексу.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Секс
      Джерело: 24 Канал
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