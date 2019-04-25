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      Які плани у команди Зеленського щодо податкової політики

      823 Читать новость на русском
      Що хоче команда Зеленського змінити в податковій політиці України
      Що хоче команда Зеленського змінити в податковій політиці України / Колаж 24 канал

      Команда переможця виборів президента України Володимира Зеленського планує реформувати систему оподаткування та просувати законопроект про податок на виведений капітал. При цьому схеми з фізозобами-підприємцями не чіпатимуть. Виняток – юрособи на третій групі в разі набуття чинності закону про податок на виведений капітал.

      Про це розповів Данило Гетманцев, який у команді Зеленського відповідає за правове регулювання економіки і публічні фінанси, в тому числі оподаткування, повідомляє "НВ Бізнес".

      Читайте також: Що обіцяє команда Зеленського зробити в оборонному секторі України

      Головні податкові напрямки, на яких сфокусується команда Зеленського:

      1. зміна податкової політики – фіскальний ухил, плани збору податків будуть скасовані;
      2. діджіталізація податкових процедур;
      3. всі податкові процедури повинні бути переведені в електронну форму;
      4. реформа оподаткування доходів, в точу числі податкова амністія;
      5. реформа фіскальних органів;
      6. забезпечення інформатизації та податкова прозорість;
      7. забезпечення міжнародної співпраці у сфері оподаткування.

      Для втілення в життя цих напрямків на першому етапі нова адміністрація сфокусується на законопроектній роботі, зокрема:

      Читайте також: Податок на капітал замість податку на прибуток: що хочуть змінити і навіщо

      • просування закону про податок на виведений капітал;
      • розробка закону про податкову амністію капіталів;
      • законопроект про Службу фінансових розслідувань;
      • законопроект про імплементацію в законодавство України плану BEPS;
      • законопроект про реформу відповідальності за податкові правопорушення (в тому числі декриміналізація статті 205 Кримінального кодексу);
      • законопроект про внесення змін до законів України у зв'язку з ратифікацією FATCA і угод про міжнародний обмін податковою інформацією;
      • законопроект про податкову прозорість.
       
      які ще плани є у команди володимира зеленського:
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Податки Реформи Фінанси
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