Які плани у команди Зеленського щодо податкової політики
Команда переможця виборів президента України Володимира Зеленського планує реформувати систему оподаткування та просувати законопроект про податок на виведений капітал. При цьому схеми з фізозобами-підприємцями не чіпатимуть. Виняток – юрособи на третій групі в разі набуття чинності закону про податок на виведений капітал.
Про це розповів Данило Гетманцев, який у команді Зеленського відповідає за правове регулювання економіки і публічні фінанси, в тому числі оподаткування, повідомляє "НВ Бізнес".
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Головні податкові напрямки, на яких сфокусується команда Зеленського:
- зміна податкової політики – фіскальний ухил, плани збору податків будуть скасовані;
- діджіталізація податкових процедур;
- всі податкові процедури повинні бути переведені в електронну форму;
- реформа оподаткування доходів, в точу числі податкова амністія;
- реформа фіскальних органів;
- забезпечення інформатизації та податкова прозорість;
- забезпечення міжнародної співпраці у сфері оподаткування.
Для втілення в життя цих напрямків на першому етапі нова адміністрація сфокусується на законопроектній роботі, зокрема:
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- просування закону про податок на виведений капітал;
- розробка закону про податкову амністію капіталів;
- законопроект про Службу фінансових розслідувань;
- законопроект про імплементацію в законодавство України плану BEPS;
- законопроект про реформу відповідальності за податкові правопорушення (в тому числі декриміналізація статті 205 Кримінального кодексу);
- законопроект про внесення змін до законів України у зв'язку з ратифікацією FATCA і угод про міжнародний обмін податковою інформацією;
- законопроект про податкову прозорість.