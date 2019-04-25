Які плани у команди Зеленського щодо податкової політики

Команда переможця виборів президента України Володимира Зеленського планує реформувати систему оподаткування та просувати законопроект про податок на виведений капітал. При цьому схеми з фізозобами-підприємцями не чіпатимуть. Виняток – юрособи на третій групі в разі набуття чинності закону про податок на виведений капітал.

Про це розповів Данило Гетманцев, який у команді Зеленського відповідає за правове регулювання економіки і публічні фінанси, в тому числі оподаткування, повідомляє "НВ Бізнес".

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Головні податкові напрямки, на яких сфокусується команда Зеленського:

зміна податкової політики – фіскальний ухил, плани збору податків будуть скасовані; діджіталізація податкових процедур; всі податкові процедури повинні бути переведені в електронну форму; реформа оподаткування доходів, в точу числі податкова амністія; реформа фіскальних органів; забезпечення інформатизації та податкова прозорість; забезпечення міжнародної співпраці у сфері оподаткування.

Для втілення в життя цих напрямків на першому етапі нова адміністрація сфокусується на законопроектній роботі, зокрема:

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