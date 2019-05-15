Які плани в Коломойського на "Приватбанк": економіст назвав головну ціль

Про скасування націоналізації "Приватбанку" та розмитнення "євроблях" – у прямому ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Дмитро Фурса.

Про плани Коломойського

– Ситуація з "Приватбанком" – це найбільший ризик для економіки України найближчим часом. Рішення Апеляційного окружного суду дало Коломойському в руки револьвер, він звів курок і приставив до голови України.

Читайте також: У Зеленського припускають виплату Коломойському 2 мільярдів доларів за "Приватбанк"

– На мою думку, йому не потрібен банк, йому потрібно, щоб від нього відстали. Зараз йде процес у Лондоні і він ризикує втратити всі свої активи. Держава внесла у капітал "Приватбанку" 156 мільярдів гривень, щоб врятувати його, і зараз Україна намагається отримати якісь кошти від нього, заморозивши всі його активи з допомогою Високого суду Лондона.

– І, щоб прибрати себе з ризику Коломойський створює тут проблеми, як рекетири в 90-х роках. А потім прийде і запропонує угоду: "я від вас нічого не хочу, а ви від мене".

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.



На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах. На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк".

– Якщо суд визнає, що "Приватбанк" був націоналізований незаконно, то уряд буде змушений забрати 150 мільярдів ВДП, які були в капіталі, і в результаті банк буде ліквідований. Однак його можуть знову націоналізовувати. Тоді на вкладників жодним чином це не вплине.

Про ситуацію з "євробляхами"

– Держава та уряд вже пішли їм 9"євробляхарам", – 24 канал) на зустріч, коли ввели пільговий період на розмитнення авто. Ба більше, вимоги мітингарів є просто недоречними. Люди, які вийшли на мітинг просто "загралися у політику", мовляв, після того як їх очільник змагався за президентське крісло вони вирішили стати громадськими активістами.

Розумієте, раніше "євробляхерів" було багато, тому влада мала піти на поступки, адже частково сама винна у їх кількості. А тепер їх залишилося зовсім мало, тому не проблема їх штрафувати.

– Є нормальні водії, які вклалися у цей пільговий період та встигли розмитнити авто, а є ті, які вирішили схитрувати. Треба розуміти, якщо продовжити пільговий період, то він вже ніколи не закінчиться, люди будуть просити ще і ще.

До слова, вже з 24 травня до власників авто з іноземною реєстрацією почнуть застосовувати штрафні санкції. Наприклад, за нерозмитнення авто строком:

від 10 до 20 діб – штраф 17 тисяч гривень;

від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень;

більш ніж на 30 діб (а також за втрату або розкомплектування авто) – 170 тисяч гривень, або ж авто конфісковуватимуть за рішенням суду.



Розмитнення "євроблях" за новим законом: як рахувати акцизний податок