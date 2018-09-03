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Які плани Верховної Ради на осінь: заява Парубія

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Андрій Парубій
Андрій Парубій / Фото з вільних джерел

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій озвучив плани парламенту на осінь. Депутати мають намір розглянути сім блоків питань.

Про це під час погоджувальної ради заявив спікер ВР Андрій Парубій.

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За його словами, у планах на осінь питання безпеки, зміна складу Центральної виборчої комісії та скасувати депутатську недоторканість.

Важливо, щоб ми цієї осені завершили питання формування ЦВК і виборчий кодекс. Ми повинні цієї осені розглянути виборчий кодекс. Також, я переконаний, цієї осені ми повинні розглянути закон про мову. Суд скасував так званий закон Колісніченко-Ківалова. Є законодавчий вакуум, який ми повинні заповнити,
– сказав Парубій.

Також, за його словами, восени парламентарі повинні розглянути закон про мову.

"Після того, як Конституційний суд скасував так званий закон "Колесніченка-Ківалова", є законодавчий вакуум, який треба заповнити. Є зареєстрованих 5 законопроектів, більшість з них вже розглянута комітетом", – сказав Парубій.

За його словами, восени можуть бути внесені пропозиції щодо закріплення у Конституції України курсу до НАТО.

"Хочу сказати свою думку, якщо будуть внесені пропозиції щодо закріплення у Конституції нашої стратегії до ЄС та НАТО, я буду її всіляко підтримувати", – додав голова парламенту.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада закрила свою восьму сесію. Зараз народні депутати перебувають на літніх канікулах. Дев'ята сесія парламенту розпочнеться 4 вересня.

 

Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Андрій Парубій Законодавство
Джерело: 24 Канал
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