Які помилки в догляді за шкірою біля очей призводять до старіння

Більшість жінок вважають, що роблять все можливе для збереження пружної шкіри навколо очей. Але іноді ці зусилля приводять до появи ранніх зморшок.

1. Не можна наносити під очі той же крем, який ви використовуєте для догляду за обличчям. Агресивні компоненти можуть викликати роздратування, передає 24apteka.

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Варто використовувати засоби з пептидами, гіалуроновою кислотою, екстрактами женьшеню, журавлини, брусниці, меліси, антиоксидантами.

2. Оскільки шкіра навколо очей дуже ніжна, не варто до неї часто доторкатись. Її легко розтягнути, якщо терти очі або підпирати обличчя рукою.

3. Розтягнути шкіру можна і в процесі зняття макіяжу. Підійдуть міцелярна вода та продукти, у складі яких є олії. Під час демакіяжу робіть плавні рухи і користуйтеся декількома дисками.

4. Робота за комп'ютером без перерв теж може спричинити передчасне старіння – через випромінювання синього світла, що виходить від комп'ютерів, телефонів, планшетів. Від цього в першу чергу страждає зона навколо очей.

Тож варто влаштовувати відпочинок очам – робіть розминку для очей, не переглядайте стрічку в соцмережах перед сном та намагайтеся спати не менше 6-8 годин на добу.

5. У ясний день не забудьте взяти сонячні окуляри, щоб захистити шкіру від УФ-випромінювань, а ще для того, щоб не мружитися, адже це призводить до появи ранніх зморшок.

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