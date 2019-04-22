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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Які порушення можуть бути на парламентських виборах і як цього уникнути

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      Не встигли українці оговтатися від президентських виборів, як вже восени доведеться обирати новий парламент. І політики будуть робити все, аби саме їх партія набрала більшість у парламенті. Про всі порушення, з якими можуть стикнутися українці – читайте в інтерв'ю 24 каналу.

      Всі ті порушення, які були на президентських виборах можуть бути й на парламентських. Таку думку висловив аналітик та член координаційної ради громадської мережі "Опора" Олександр Неберикут. 

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      Він сказав, що на мажоритарних округах з високою ймовірністю будуть застосовані різні форми матеріального впливу на виборців. Простими словами – підкуп. 

      Інструмент, який завжди спрацьовує – це гречка. На жаль, в нашій країні підкуп у такий спосіб вже став звичним та очікуваним,
      – зауважив Олександр.

      Також він додав, що українці швидше оберуть того кандидата, який зробив, наприклад, дитячий майданчик, аніж говорив правильні речі. Навіть, якщо другий кандидат кращий у всіх планах.

      Як побороти порушення

      На думку аналітика, потрібно прибрати мажоритарну виборчу систему та наділити більшими повноваженнями правоохоронців. 

      На президентських виборах були зафіксовані багато правопорушень, але наше законодавство не передбачає ніякого адекватного покарання,
      – зазначив Неберикут.


      Остаточні результати Національного екзит-полу 

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Поліція Законодавство Гречка
      Джерело: 24 канал
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