Які потужності має Україна для захисту Азовського моря: думка військового

В України, крім "Гетьмана Сагайдачного", саме бойових кораблів немає. Тому в Азовське море для захисту особливо немає що направляти.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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За словами експерта, є також пара артилерійських катерів типу "Гюрза", але вони класу "річка-море" та при хвилі у два бали не зможуть відійти від пірсу. Крім того, наголошує Жданов, в українських військових кораблів фактично немає шансів зайти в Азовське море.

РФ здійснює охорону бойовими кораблями Кримського моста. Тому Росія не пропустить наші військові кораблі в Азовське море. А "Гетьман Сагайдачний" і весь бойовий флот – близько десяти кораблів – базуються в Одесі. І "Сагайдачний" – це сторожовий корабель прикордонних військ. Його називають плавучим танком. "Сагайдачний" універсальний – броньований, на ньому є всі види озброєнь, включно з глибинними бомбами. Але його завдання – ганяти порушників уздовж морського кордону,

– підкреслює Олег Жданов.

Експерт також додає: немає сенсу посилати в Азовське море великий десантний корабель, оскільки він може сісти на мілину. Навіть Росія не тримає в Азовському морі військових кораблів через складну навігацію та малі глибини.

При цьому військовий вважає, що Азовська криза до певної міри має штучний характер, і посиленням військової присутності проблему не вирішити. По-перше, говорить Жданов, втрата прибутків портами в Маріуполі та Бердянську є пов'язаною з будівництвом Кримського мосту, що обмежило розмір і тонажності суден.

По-друге, за час Азовської кризи Росія затримала близько 150 суден. Втім, судновласники не скаржаться. Немає позовів проти дій Росії. Хоча через затримки вони зазнають великих збитків.

Що ми хочемо вирішувати в Азовському морі? Згідно з угодою між Україною та Росією, Азовське море вважається внутрішнім. Тільки за умови його розірвання в дію вступає міжнародне морське право, з'являються нейтральні води та дванадцять морських миль – державний кордон. Якщо в нейтральних водах Росія когось затримує, то це порушення. А якщо перетинає дванадцятимильної зону, то вторгається в наші територіальні води. А поки діє договір, то ніяких претензій,

– вважає Олег Жданов.

Нагадаємо, 6 вересня на засіданні РНБО було ухвалено рішення про невідкладні заходи із захисту національних інтересів України у південних регіонах України, акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці. Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про наміри України визнати Азовське море звичайним територіальним морем і провести по ньому кордон з Росією.



Як відомо, з весни 2018 року Росія без пояснень затримала близько 150 суден, які йдуть з або до портів у Маріуполі і Бердянську. Держдепартамент США розкритикував дії Росії щодо українських суден в Азовському морі та Керченській протоці. Також у Держдепі звинуватили Кремль у порушенні міжнародного права.