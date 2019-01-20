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      Які прийоми використовує Кремль для впливу на свідомість росіян: зізнання екс-оператора ВДТРК

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      Як працює імперія пропаганди: екс-оператор ВДТРК оприлюднив деталі телевізійної кухні
      Як працює імперія пропаганди: екс-оператор ВДТРК оприлюднив деталі телевізійної кухні / Соцмережі

      У студіях пропагандистських телеканалів дрібниць взагалі не буває. Тут навіть оформлення студії розробляли провідні психологи. А усе для того, щоб вплинути на телеглядачів на рівні підсвідомості. Крім того, пропагандисти створюють таку картинку, що певним чином викликає довіру до того, що говорить людина на екрані.

      Про це розповів колишній оператор холдингу ВДТРК (пропагандистські телеканали "Росія 1" та "Росія 24") Леонід Кривенков у коментарі "Радіо Свобода".

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      Як підкреслив він, оператор робить по команді режисера все, що відповідатиме тим параметрам, які затвердило керівництво.

      "У сьомій студії ВДТРК на стіні висіли два-три десятка фотографій, зроблених з телеекрану та затверджених керівництвом. Зображення, що видає у ефір телеоператор, повинно було строго відповідати одній з таких фотографій. Режисер говорив оператору, припустимо, "друга камера – вісімка". Потрібно було зробити той план, який у нас називався "вісімкою", щоб відповідало саме цього затвердженому зразку", – зауважив він.

      За його совами, він не одразу зрозумів, навіщо це все потрібно, "адже іноді бували такі плани, які мали не дуже красивий вигляд".

      Якось раз хтось із співробітників легко зсунув один із елементів декорації. Незабаром прибіг головний режисер, влаштував нам рознос і прочитав цілу лекцію про те, чому нічого в студії не можна чіпати: "Ви що, думаєте, всі ці квадратики, промінчики світла тут для краси?" (А ми за наївністю саме так і думали.) Виявилося, що все не так просто: за словами головного режисера, оформлення студії розробляли провідні психологами для того, щоб впливати на телеглядачів на рівні підсвідомості. Навіть незалежно від того, що людина говорить, якщо просто сидіти та дивитися телевізор з вимкненим звуком, все одно це вже якось на людину впливає,
      – підкреслив колишній працівник імперії пропаганди.

      Також Леонід Кривенков розповів, що обговорював цю тему зі знайомим психологом і той йому усе пояснив.

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      "Він мені сказав, що зорові образи можуть так впливати. Картинка якимось певним чином викликає довіру до того, що говорить людина, яка на екрані є присутньою. Мовиться і просто про оформлення студії, і певний ракурс, як показувати людини", – підсумував екс-оператор ВДТРК.

      Теги: Новини політики Новини Росії Російська пропаганда ЗМІ Медіа Психологія
      Джерело: 24 Канал
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