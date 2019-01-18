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      Які проблеми можуть виникнути через десятикратну дозу "Віагри"

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      Які проблеми можуть виникнути через десятикратну дозу "Віагри"
      Які проблеми можуть виникнути через десятикратну дозу "Віагри" / menspharmacy.co.uk

      Американські медики з Массачусетського центру офтальмології та отоларингології і з Університету Тафтса описали рідкісний випадок – чоловік випив велику дозу препарату для лікування еректильної дисфункції.

      Чоловік прийняв 10-кратну дозу силденафілу (діюча речовина препаратів від еректильної дисфункції, в тому числі "Віагри").

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      Силденафіл – що це?

      Він використовується для лікування еректильної дисфункції. Силденафіл селективно «вимикає» фермент фосфодіестеразу 5 (ФДЕ5), в результаті чого кровотік в пенісі посилюється і настає ерекція. У тому числі він "вимикає" ФДЕ6 - фермент, який міститься в фоторецепторах сітківки ока і відіграє ключову роль в зорової фототрансдукції, в ході якої світло перетвориться в електричні сигнали.

      Відомо, що силденафіл має побічні ефекти у вигляді погіршення зору, але вони були короткочасними. При великих дозах препарат може призвести до невідворотних порушень зору.

      Після вживання такої дози ліків у чоловіка в обох очах утворилася скотома (сліпа пляма) у вигляді пончика, пише JAMA Network.

      Десятикратна доза
      Десятикратна доза "Віагри" спричинила скотому

      Пацієнт на повторний прийом не з'явився, тому медики не можуть сказати, відновився у нього зір і як розвивалися події надалі.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Секс Здоров’я очей Ліки
      Джерело: 24 Канал
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