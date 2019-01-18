Які проблеми можуть виникнути через десятикратну дозу "Віагри"

Американські медики з Массачусетського центру офтальмології та отоларингології і з Університету Тафтса описали рідкісний випадок – чоловік випив велику дозу препарату для лікування еректильної дисфункції.

Чоловік прийняв 10-кратну дозу силденафілу (діюча речовина препаратів від еректильної дисфункції, в тому числі "Віагри").

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Силденафіл – що це? Він використовується для лікування еректильної дисфункції. Силденафіл селективно «вимикає» фермент фосфодіестеразу 5 (ФДЕ5), в результаті чого кровотік в пенісі посилюється і настає ерекція. У тому числі він "вимикає" ФДЕ6 - фермент, який міститься в фоторецепторах сітківки ока і відіграє ключову роль в зорової фототрансдукції, в ході якої світло перетвориться в електричні сигнали.



Відомо, що силденафіл має побічні ефекти у вигляді погіршення зору, але вони були короткочасними. При великих дозах препарат може призвести до невідворотних порушень зору.

Після вживання такої дози ліків у чоловіка в обох очах утворилася скотома (сліпа пляма) у вигляді пончика, пише JAMA Network.



Десятикратна доза "Віагри" спричинила скотому

Пацієнт на повторний прийом не з'явився, тому медики не можуть сказати, відновився у нього зір і як розвивалися події надалі.

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