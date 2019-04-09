Які проблеми непокоять штаб Зеленського перед другим туром виборів президента

Як не дивно, але на команду новоспеченого політика та кандидата у президенти Володимира Зеленського перед другим туром виборів очікує чимало викликів. Зокрема, у штабі шоумена є занепокоєними щодо кількості прихильників і їхніх представників у виборчих комісіях.

Як пише "РБК-Україна" з посиланням на штаб Володимира Зеленського, команда шоумена, зокрема, боїться, що у другому турі прийдуть проголосувати досить мало його прихильників. Так негативно на цьому може позначитись і серйозна перевага Зеленського над Порошенком за підсумками першого туру. Відтак, симпатики шоумена можуть подумати, що перемогу той поклав уже собі у кишеню, та просто не прийти на дільниці 21 квітня.

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Також команда Зеленського заявляє, що як сам гарант, так і представники його штабу використовують "брудні" політтехнології": від розгону історій про майбутню окупацію України Росією та масове вивезення українців у Сибір до швидкої втрати безвізового режиму з Євросоюзом у разі перемоги Зеленського на виборах та звинувачень у співпраці шоумена з одіозними екс-"регіоналами".

Їхнє головне завдання – відбити від нас виборців кандидатів, які не пройшли у другий тур. У підсумку люди можуть просто втомитися від всієї цієї "чорнухи", сказати "та ідіть ви обоє куди подалі" за просто не прийти голосувати,

– заявив один із представників команди Зеленського.

Також перед штабом новоспеченого політика стоїть проблема щодо заповнення їхніми представниками окружних і особливо дільничних виборчих комісій. Річ у тім, що у першому турі кожен кандидат у президенти мав квоту, що становила 30 тисяч членів комісій. Однак вже перед другим туром, оскілки кандидатів залишилось лише двоє, ця цифра суттєво збільшиться – до понад 200 тисяч членів комісій від кожного.

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Щоправда, тут шоумену можуть допомогти ті кандидати, які не потрапили до другого туру. До прикладу, про такий крок ще до першого туру заявив екс-голова "Аграрної партії" Віталій Скоцик. Крім того, свою підтримку Зеленському висловив кандидат від партії УКРОП Олександр Шевченко.

Зауважимо, що Володимир Зеленський поки ще не оприлюднив тих, хто займатиме високі посади у разі його перемоги, та не представив план дій на перші 100 днів. За словами його радника Руслана Рябошапки, це обовязково станеться перед другим туром, однак точної дати він не назвав. Крім того, шоумен не буде опубліковувати декларацію про статки, майно та доходи за 2018 рік до другого туру, а зробить це відповідно до законодавство. Вимоги щодо оприлюднення ним декларації уже висунули активісти.

Як сьогодні розгортається передвиборча боротьба між Зеленським і Порошенком?За підсумками першого туру виборів Володимир Зеленський здобув більшість голосів і суттєво випередив свого переслідувача Петра Порошенка – 30,24% проти 15,95% голосів.



Першим на дебати свого опонента викликав Порошенко, а сталося це після оголошення результатів екзит-полів. У команді ж Зеленського на це відповіли, що такий захід для них – нецікавий. Щоправда, за деякий час шоумен зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Також Зеленський запропонував, щоб кожен із учасників виборчих перегонів здав аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко ж закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського нічого протизаконного виявлено не було



За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.



Поки не було офіційних заяв, що дебати між Зеленським і Порошенком все ж пройдуть на "Олімпійському". Наразі відомо лише, що між Суспільним і штабами кандидатів тривають перемовини щодо цього. Попередні зустрічі завершилися без будь-яких результатів.



Щодо того, чи відбудуться дебати на "Олімпійському", жодних офіційних заяв не було. Щоправда, відомо, що між Суспільним і штабами кандидатів у президенти відбувалися перемовини щодо дебатів, зокрема й на стадіоні. Однак вони жодних результатів не дали.



Також до останнього часу неясною була і дата проведення дебатів. Порошенко заявляв, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" у Києві 14 квітня. Згодом з’явилося відеозвернення лідера "Кварталу 95", в якому він повідомив, що його дебати з Порошенком на "Олімпійському" відбудуться 19 квітня, як цього вимагає закон. Згодом очільник фракції БПП Артур Герасимов заявив, що Порошенко готовий зустрітися на дебатах із Зеленським як 14-го, так і 19 квітня.