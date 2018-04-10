Які проблеми виникли в українців з підписанням декларацій з лікарями

300 тисяч українців першого тижня обрання сімейного лікаря у рамках медреформи. Однак, не обійшлося без корупції і ексцесів.

Серед лідерів по підписаних декларацій – Київщина, Закарпаття і Донеччина. Однак, так не усюди. Зокрема, у Києві лікарі відмовлялись укладати угоду з пацієнтами з інших районів.

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А на Черкащині люди були б раді лікарю і за місцем реєстрації. Але нема з ким. На 6 сіл – жодного лікаря. Та що була – пішла у декрет, а заміну їй – досі не знайшли. А з райцентру лікар приїжджає лише раз на тиждень. Але місцева влада у звіті про це навіть не згадує

А у містечку Жовква на Львівщині угоди укладають не через електронну систему, а на папері.

У Харківській області брали гроші щоби видрукувати декларації і взяти додому. Ніби продавали папірець від 50 до 200 гривень,

– сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Про це дізнались від пацієнтів, які поскаржились до міністерства. А ось місцеві чиновники з'ясувати де це було і з ким – не змогли. В свою чергу Уляна Супрун каже, такі випадки вирішують і напряму з медзакладами, і з областями.

У таких випадках радить звертатися до міністерства, на сайті якого є спеціальна форма, або телефонувати на обласну чи урядову гарячу лінію.