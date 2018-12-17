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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Які продукти до свят потрібно обирати ретельніше

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      Які продукти до свят потрібно обирати ретельніше
      Які продукти до свят потрібно обирати ретельніше / independent.co.uk

      До новорічних свят люди купують більше продуктів, але деякі з них можуть добре вдарити не лише по гаманцю, а й по здоров’ю.

      Лікар-дієтолог Людмила Бабич розповіла, від яких продуктів варто взагалі відмовитися, а які потрібно ретельніше обирати, пише ГолосUA.

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      Вона радить людям, які не мають яскравих кулінарних здібностей, готувати в дома або з друзями. Це вбереже від недобросовісної обробки і використання неякісних і протермінованих продуктів.

      1. Відмовтеся від салатів у магазинах

      Напередодні Нового року кожна година важлива, адже за цей час можна встигнути багато справ. Та не варто економити час і купувати готові салати у супермаркетах. Все тому, що там можуть бути протерміновані продукти, до прикладу, зіпсована ковбаса, яку під шаром майонезу не відрізнити від свіжої. Це стосується й інших продуктів.

      Відмовтеся від салатів у магазинах
      Відмовтеся від салатів у магазинах

      Найкраще попередньо нарізати необхідні для салату інгредієнти та помастити майонезом перед приходом гостей.

      2. Ретельніше обирайте червону ікру

      Новорічні свята – це легкий спосіб позбутися від червоної ікри зі старих партій, оскільки цей продукт вважається символом достатку. Тому особливу увагу приділіть терміну придатності та умовам зберігання продукту.

      Збут товару по акції і з суттєвою знижкою відбувається для того, щоб покупці розбирали та не вдивлялися в етикетки.

      Ретельніше обирайте червону ікру
      Ретельніше обирайте червону ікру

      3. Не купуйте нарізки

      Натомість краще купити м'ясо або сир шматком і самостійно його порізати. Лікар зазначає, що туди йдуть ті продукти, термін придатності яких скоро закінчується. А під свято - тим більше можуть красиво нарізати і упакувати під плівку зіпсований продукт.

      Якщо ви хочете нарізку, то попросіть нарізати куплений товар у продавця.

      4. Читайте етикетки на алкогольних напоях

      Перш за все, потрібно купувати алкоголь у сертифікованих магазинах, так можна вберегтися від підробки. Уважно читайте термін придатності та етикетку загалом. Не купуйте на стихійних ринках через те, що там дешевше.

      via GIPHY

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      Теги: Здоров'я Здорове життя Профілактика захворювань Здорове харчування Алкоголь
      Джерело: 24 Канал
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