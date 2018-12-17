Які продукти до свят потрібно обирати ретельніше

До новорічних свят люди купують більше продуктів, але деякі з них можуть добре вдарити не лише по гаманцю, а й по здоров’ю.

Лікар-дієтолог Людмила Бабич розповіла, від яких продуктів варто взагалі відмовитися, а які потрібно ретельніше обирати, пише ГолосUA.

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Вона радить людям, які не мають яскравих кулінарних здібностей, готувати в дома або з друзями. Це вбереже від недобросовісної обробки і використання неякісних і протермінованих продуктів.

1. Відмовтеся від салатів у магазинах

Напередодні Нового року кожна година важлива, адже за цей час можна встигнути багато справ. Та не варто економити час і купувати готові салати у супермаркетах. Все тому, що там можуть бути протерміновані продукти, до прикладу, зіпсована ковбаса, яку під шаром майонезу не відрізнити від свіжої. Це стосується й інших продуктів.



Відмовтеся від салатів у магазинах

Найкраще попередньо нарізати необхідні для салату інгредієнти та помастити майонезом перед приходом гостей.

2. Ретельніше обирайте червону ікру

Новорічні свята – це легкий спосіб позбутися від червоної ікри зі старих партій, оскільки цей продукт вважається символом достатку. Тому особливу увагу приділіть терміну придатності та умовам зберігання продукту.

Збут товару по акції і з суттєвою знижкою відбувається для того, щоб покупці розбирали та не вдивлялися в етикетки.



Ретельніше обирайте червону ікру

3. Не купуйте нарізки

Натомість краще купити м'ясо або сир шматком і самостійно його порізати. Лікар зазначає, що туди йдуть ті продукти, термін придатності яких скоро закінчується. А під свято - тим більше можуть красиво нарізати і упакувати під плівку зіпсований продукт.

Якщо ви хочете нарізку, то попросіть нарізати куплений товар у продавця.

4. Читайте етикетки на алкогольних напоях

Перш за все, потрібно купувати алкоголь у сертифікованих магазинах, так можна вберегтися від підробки. Уважно читайте термін придатності та етикетку загалом. Не купуйте на стихійних ринках через те, що там дешевше.

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