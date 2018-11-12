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      Які продукти допоможуть впоратися із закладеністю носа

      417 Читать новость на русском
      Які продукти ефективні при закладеності носа
      Які продукти ефективні при закладеності носа / whitesimgq.pw

      Проблему закладеності носа – типового симптому простудних захворювань – можуть вирішити не тільки медикаменти, а й деякі продукти.

      Про це пише портал 24apteka.

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      Найкращі продукти від закладеності носа:

      5. Курячий бульйон з овочами

      Вживання цього продукту знімає інтенсивність запальних процесів. Курячий бульйон захищає від нападів кашлю.

      Курячий бульйон з овочами
      Курячий бульйон з овочами

      4. Хрін

      Фітонциди хрону допомагають впоратися з хвороботворними вірусами і бактеріями.

      3. Імбир

      Цей продукт чудово підходить для лікування закладеності носа. Він містить протизапальні та антиоксидантні компоненти.

      Імбир
      Імбир

      2. Кавун

      До складу продукту входять мінеральні сполуки, які захищають від неприємних відчуттів, що виникають через проблеми з носом.

      1. Ананас

      Вміщені в ньому речовини ефективно захищають слизові оболонки. Ананас містить фермент бромелайн, що зменшує набряк слизових горла і носа. Ананас є антибактеріальним засобом.

      via GIPHY

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      Теги: Здоров'я Лікування
      Джерело: 24 Канал
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