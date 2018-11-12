Які продукти допоможуть впоратися із закладеністю носа

Проблему закладеності носа – типового симптому простудних захворювань – можуть вирішити не тільки медикаменти, а й деякі продукти.

Про це пише портал 24apteka.

Читайте також: Які ранні симптоми свідчать про порушення роботи печінки

Найкращі продукти від закладеності носа:

5. Курячий бульйон з овочами

Вживання цього продукту знімає інтенсивність запальних процесів. Курячий бульйон захищає від нападів кашлю.



Курячий бульйон з овочами

4. Хрін

Фітонциди хрону допомагають впоратися з хвороботворними вірусами і бактеріями.

3. Імбир

Цей продукт чудово підходить для лікування закладеності носа. Він містить протизапальні та антиоксидантні компоненти.



Імбир

2. Кавун

До складу продукту входять мінеральні сполуки, які захищають від неприємних відчуттів, що виникають через проблеми з носом.

1. Ананас

Вміщені в ньому речовини ефективно захищають слизові оболонки. Ананас містить фермент бромелайн, що зменшує набряк слизових горла і носа. Ананас є антибактеріальним засобом.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.