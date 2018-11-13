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      Які продукти і в кого купує Україна в 2018 за кордоном: інфографіка

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      Які харчі завозить Україна з-за кордону
      Які харчі завозить Україна з-за кордону / 24 канал

      У січні-вересні 2018 року в Україну було ввезено агропродукції майже на 3,9 мільярда доларів США. Це на 690 мільйонів або на 20,8% більше, ніж за 9 місяців минулого року.

      Такі дані Державної служби статистики, поінформував заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов.

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      Що купуємо

      Товарна структура імпорту продовольчої продукції в Україну вже кілька років поспіль залишається незмінною. При цьому вартість закупівель усіх ключових імпортованих товарів, за винятком тютюну, зростає, зауважив експерт.

      Серед лідерів за обсягами закупівель – фрукти, в основному, цитрусові і банани. Їх імпорт за 9 місяців 2018 року склав 319 мільйонів доларів.

      Значна частка закупівель зарубіжних продуктів харчування припадає на рибу, ракоподібних та молюсків. В імпорті продукції цієї групи продуктів, який за 9 місяців поточного року склав 371 мільйонів доларів, переважає морожена риба. Її закупили на 239 мільйонів.

      Імпорт продукти
      На імпортну рибу на фрукти витрачаємо найбільше

      Насіння соняшнику для сівби за січень-вересень 2018 року імпортували на 214 мільйонів доларів, а насіння кукурудзи – на 114 мільйонів.

      Обсяги поставок в Україну кави та чаю за цей період становили 147 мільйонів доларів, а шоколаду, какао-бобів і виробів з нього – 207.

      Олії було імпортовано на 167 мільйонів, а поставки етилового спирту склали 153 мільйони доларів.

      Разом ці продукти складають понад 51% вартості вітчизняного імпорту сільгосппродукції, підсумував Микола Пугачов.

      В кого купуємо

      Основними постачальниками агропродовольчої продукції в Україну виступають держави Європейського Союзу. Обсяги імпортних поставок з цього регіону склали 1 мільярд 940 мільйонів доларів, тобто половину закупівель.

      Головні імпортери України
      Головний імпортер України – ЄС 

      У країнах Азії наша держава закупила харчів на 737 мільйонів (19%), а у країнах Латинської Америки – на суму 294 мільйони (7,6%).

      Традиційно, серед найбільших постачальників в Україну виділяються Польща (402 мільйонів доларів), Німеччина (366 мільйонів), Франція (185 мільйонів), Італія (184 мільйони), США (175 мільйонів та Нідерланди (160 мільйонів).

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      Теги: Новини України Гроші Сільське господарство імпорт статистика Інфографіка
      Джерело: 24 канал
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