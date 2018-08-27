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Які продукти містять алкоголь: ви будете здивовані

1764 Читать новость на русском
Які продукти містять найбільше алкоголю
Які продукти містять найбільше алкоголю / alamy.it

Навіть ті, хто взагалі не вживає алкогольних напоїв, може споживати алкоголь, навіть того не підозрюючи.

Є низка продуктів, у складі яких завжди присутній алкоголь, передає 24apteka.

1. Такими продуктами є квас, кумис і кефір. Квас – продукт бродіння, а отже містить спирт – одна склянка може містити від 0,15 до 0,3% етилового спирту.

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Те ж саме стосується молочних продуктів, які готуються виключно методом бродіння – кефіру, кумису, айрану, тану тощо.

2. Соєвий соус – теж продукт бродіння. Сою довго випарюють, додають пшеницю, сіль, а потім у спеціальних місткостях вона довго бродить. У соєвому соусі відсоток алкоголю становить від 1,5 до 2%. Суші, роли та більшість бульйонів східної кухні теж приправлені алкоголем.

3. А ось і сюрприз – банани теж містять трохи алкоголю. А все через те, що чим солодший фрукт, тим більше у ньому буде алкоголю. П'ять перестиглих бананів – це маленька пляшка пива, що містить 10 грамів етанолу. Якщо з'їсти близько 20 перестиглих бананів – будуть порушені і мова, і координація.

4. Плоди глоду і шипшини мають заспокійливий вплив на нервову систему людини і зміцнюють серцево-судинну систему. Але обидва плоди містять до 5% спирту – звідси і заспокійливий ефект.

5. Такі соління, як квашена капуста і бочкові огірки та помідори є продуктами окислення і бродіння, тож теж містять алкоголь.

6. У цукерки, печиво та торти навмисно додають алкоголь (зокрема, коньяк та лікер) – це для покращення смакових якостей. Алкоголь містять майже всі види шоколадних цукерок, торти з просоченими алкоголем коржами, ромова баба та пісочне тісто.

7. Так, і сирне фондю та морозиво – не виняток. Адже алкоголь утримує сир від згортання, а у морозиві знизить температуру його замерзання.

Фото: Unsplash.

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Теги: Здорове харчування Здоров'я LifeStyle Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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