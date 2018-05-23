13:46
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Які продукти містять білок: список

172 Читать новость на русском
Які продукти містять білок
Які продукти містять білок / blog.fitbit.com

Білок є важливою живильною речовиною, який необхідний для численних функцій в організмі, зокрема, для побудови тканин та м’язів.

Дієта з невеликою кількістю білка і регулярні фізичні вправи допоможуть підтримати здорове тіло.

Читайте також: ТОП-калорійних продуктів, які не шкодять фігурі

Білок буває двох видів – рослинного і тваринного походження. Протеїни рослинного походження краще засвоюються, в їх складі відсутній стерол і насичені ліпіди, що краще позначається на роботі травної системи.

Список продуктів, які містять білок

Яйця

Середнє яйця містить 70-85 ккал та приблизно 6,5 грамів білка. У середньому жінкам необхідно їсти 50 грамів білка щодня, проте варто пам'ятати, що реальна потреба у цій речовині залежить від ваги та рівня активності.

Вживаючи три яйця на день як омлет або яєчню дозволить почуватися ситим впродовж багатьох годин.

М'ясо птиці

Гарним джерелом білка, у яких мало насичених жирів, є м'ясо курки та індички. Порція курятини містить 21 грам білка, а також вітаміни групи B і цинк. М'ясо індички збагачене продуктами, які допомагають від депресії.

Риба

У рибі міститься приблизно така ж кількість білка, як у м’ясі. У ній також є залізо та вітамін B-12, який необхідний для підтримки енергії. Медики рекомендують вживати принаймні дві порції риби на тиждень. Найкориснішими є лосось, форель та оселедець.

Червона риба містить стільки білка, скільки його є у м’ясі

Червона риба містить стільки білка, скільки його є у м’ясі

Пісне м'ясо

Потрібно обирати пісні шматки м’яса, щоб не вживати зайвий жир. Варто обирати запечений стейк чи нежирний яловичий фарш, який може коштувати дорожче. Проте це буде значно кориснішим для здоров’я.

Дієта для зниження артеріального тиску містить 175 грамів пісного м’яса на день.

Нежирні молочні продукти

Ці продукти можуть зміцнити кістки. Окрім цього, білок у їхньому складі допомагає підтримувати нормальний тиск.

Читайте також: В яких продуктах міститься кальцій: список

Дорослим необхідно вживати 2-3 порції молочних продуктів на день. Знежирене молоко, йогурт та інші молочні продукти збагачені ще й вітаміном D.

Бобові та горіхи

Бобові містять більше білків, ніж будь-яка рослинна їжа. Вони збагачені складними вуглеводами, проте у них порівняно мало жиру. Порція сочевиці містить 18 грамів білка, практично так само, як і порція стейку.

Горіхи багаті "хорошими" жирами. Ці продукти можуть допомогти людині позбутися від почуття голоду. Також, за дослідженнями вчених, вони допомагають знизити вагу.

Горіхи допомагають позбутися від почуття голоду

Горіхи допомагають позбутися від почуття голоду

Фото – Unplash.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
сьогодні, 13:00 На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
Віталій Дейнега 406
Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
сьогодні, 12:07 Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
Олексій Чибісов 2666
Скільки українців планують виїхати за кордон: основні напрямки
сьогодні, 11:09 Скільки українців планують виїхати за кордон: основні напрямки
2800
Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
сьогодні, 08:43 Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
Ян Валетов 684
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
22 травня, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анне Быкова 1377
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук