Які продукти містять білок: список

Білок є важливою живильною речовиною, який необхідний для численних функцій в організмі, зокрема, для побудови тканин та м’язів.

Дієта з невеликою кількістю білка і регулярні фізичні вправи допоможуть підтримати здорове тіло.

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Білок буває двох видів – рослинного і тваринного походження. Протеїни рослинного походження краще засвоюються, в їх складі відсутній стерол і насичені ліпіди, що краще позначається на роботі травної системи.

Список продуктів, які містять білок

Яйця

Середнє яйця містить 70-85 ккал та приблизно 6,5 грамів білка. У середньому жінкам необхідно їсти 50 грамів білка щодня, проте варто пам'ятати, що реальна потреба у цій речовині залежить від ваги та рівня активності.

Вживаючи три яйця на день як омлет або яєчню дозволить почуватися ситим впродовж багатьох годин.

М'ясо птиці

Гарним джерелом білка, у яких мало насичених жирів, є м'ясо курки та індички. Порція курятини містить 21 грам білка, а також вітаміни групи B і цинк. М'ясо індички збагачене продуктами, які допомагають від депресії.

Риба

У рибі міститься приблизно така ж кількість білка, як у м’ясі. У ній також є залізо та вітамін B-12, який необхідний для підтримки енергії. Медики рекомендують вживати принаймні дві порції риби на тиждень. Найкориснішими є лосось, форель та оселедець.

Червона риба містить стільки білка, скільки його є у м’ясі

Пісне м'ясо

Потрібно обирати пісні шматки м’яса, щоб не вживати зайвий жир. Варто обирати запечений стейк чи нежирний яловичий фарш, який може коштувати дорожче. Проте це буде значно кориснішим для здоров’я.

Дієта для зниження артеріального тиску містить 175 грамів пісного м’яса на день.

Нежирні молочні продукти

Ці продукти можуть зміцнити кістки. Окрім цього, білок у їхньому складі допомагає підтримувати нормальний тиск.

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Дорослим необхідно вживати 2-3 порції молочних продуктів на день. Знежирене молоко, йогурт та інші молочні продукти збагачені ще й вітаміном D.

Бобові та горіхи

Бобові містять більше білків, ніж будь-яка рослинна їжа. Вони збагачені складними вуглеводами, проте у них порівняно мало жиру. Порція сочевиці містить 18 грамів білка, практично так само, як і порція стейку.

Горіхи багаті "хорошими" жирами. Ці продукти можуть допомогти людині позбутися від почуття голоду. Також, за дослідженнями вчених, вони допомагають знизити вагу.

Горіхи допомагають позбутися від почуття голоду

Фото – Unplash.