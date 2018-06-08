Які продукти можуть ефективно зміцнити судини влітку

У раціоні кожної людини обов’язково повинні бути свіжі фрукти та овочі та кисломолочні продукти, останні можуть ефективно зміцнити судини.

У цьому переконана лікар Вікторія Савицька, пише ГолосUA.

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"Молочні продукти, особливо кислі потрібно вживати (ред. – 24) в жарку погоду – вони підтримують організм і постачають додатковими мікроелементами для злагодженої роботи всіх систем і органів", – зазначила лікар.

Вікторія Савицька додала, що зміцнити судини можуть водні процедури, у тому числі контрастний душ та плавання. Корисні для організму кардіо-навантаження, а також піші прогулянки.

Лікар також порадила бувати на свіжому повітрі, адже при низькому вмісті в організмі вітаміну D ризик інфаркту та інсульту зростає на 62%. Варто уберегтися від сонячних променів з 11 ранку до 16 вечора.

До слова, для того, щоб підтримувати судини в здоровому стані, необхідно вживати вітамінно-мінеральні комплекси.

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