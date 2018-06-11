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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Які продукти можуть збільшити рівень холестерину в крові

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Вживання хлібу підвищує рівень холестерину в крові
Вживання хлібу підвищує рівень холестерину в крові / unsplash.com

Попри те, що холестерин є незамінною речовиною для нашого організму, його надлишок вважається небезпечним для здоров'я судин.

Все тому, що організм здатний виробляти холестерин, пише Cosmo.

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Тому, щоб підвищений вміст цих речовин не переріс в більш серйозні захворювання серця і судин, потрібно обмежити вживання кількох продуктів.

Під час приготування хлібу та солодощів практично завжди додають маргарин, який є транс-жиром. Високий вміст цих жирів може спричинити серцево-судинні захворювання.

М'ясо, сало і креветки містять жири, які можуть підвищити рівень холестерину в крові. Не потрібно відмовлятися від м’яса, можна замінити вживання тих продуктів на кролятину чи індичку без шкірки.

Якщо у людини підвищений холестерин в крові, то їй потрібно обмежитися у вживання жирних супів чи бульйонів. Можна їсти легкі рибні супи або ж овочеві супи без м’яса.

Молочні продукти підвищують рівень холестерину. До прикладу, у вершковому маслі міститься багато ненасичених жирів. Тому варто утриматися від вживання жирного сиру чи сметани, а олію при готуванні варто використовувати рослинну.

До продуктів, які підпадають під заборону, варто віднести червону і чорну ікру.

Фото: Unsplash

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Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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