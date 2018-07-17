Які продукти можуть запобігти жовчнокам'яній хворобі: перелік
Запобігати виникненню каменів у жовчному міхурі здатне регулярне вживання певних продуктів.
Жовчнокам'яна хвороба виникає внаслідок утворення каменів у жовчному міхурі, жовчних протоках, пише Curejoy.
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Камені у жовчному міхурі можуть спричинити запалення органу.
Куркума
Це чудовий профілактичний засіб від утворення каменів у жовчному міхурі.
Куркума зменшує ймовірність виникнення каменів
Куркумін, який міститься у куркумі, підсилює секрецію жовчі, що покращує засвоєння жирів. Також зменшується ймовірність виникнення каменів, знижується концентрація ліпідів, руйнуються компоненти, які служать основою формування каменів в жовчному міхурі.
Норма вживання куркуми може коливатися від 1 чайної ложки до 1 столової ложки в день.
Фрукти та овочі
Їх радять вживати з метою профілактики кристалізації холестерину і кальцію.
Вживання лимонів, яблук, буряка, селери і томатів, зменшує запалення, нейтралізує токсичні речовини.
Фрукти нейтралізують токсичні речовини
Свіжовичавлені фруктові, овочеві соки корисні з цієї ж причини. Неосвітлений (нефільтрований) свіжий яблучний сік містить багато пектину, який розм'якшує вже утворені камені жовчного міхура і запобігає утворенню нових.
Корисні жири
Ненасичені жирні кислоти знижують рівень шкідливих ліпідів в організмі, а отже, ймовірність появи каменів у жовчному міхурі зменшується.
Запаси ненасичених жирних кислот містять оливкова олія, жирна риба, така як сьомга, скумбрія, озерна форель, сардини.
Сьомга знижує рівень шкідливих ліпідів в організмі
Кава
Чашка кави – хороше енергетичне підживлення і відмінна профілактика жовчнокам'яної хвороби.
У тих, хто випиває 1-2 чашки кави в день, ймовірність поява каменів у жовчному міхурі набагато нижче в порівнянні з тими, хто кави не вживає.
Чашка кави – відмінна профілактика жовчнокам'яної хвороби
Продукти, багаті клітковиною
Клітковина перешкоджає накопиченню ліпідів в жовчному міхурі. Тому вживайте бобові, толокно, ячну крупу, батат, ріпу, брюссельську капусту, артишоки, спаржу, цитрусові, абрикоси, манго.
Спаржа перешкоджає накопиченню ліпідів в жовчному міхурі
Продукти, що містять залізо
Брак заліза в організмі пов'язаний з підвищеним ризиком жовчнокам'яної хвороби. Тому включіть у свій раціон такі продукти як шпинат, капуста калі, морські водорості, цільнозернові крупи.
Вживання морської капусти зменшить брак заліза
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