Які продукти можуть запобігти жовчнокам'яній хворобі: перелік

Запобігати виникненню каменів у жовчному міхурі здатне регулярне вживання певних продуктів.

Жовчнокам'яна хвороба виникає внаслідок утворення каменів у жовчному міхурі, жовчних протоках, пише Curejoy.

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Камені у жовчному міхурі можуть спричинити запалення органу.

Куркума

Це чудовий профілактичний засіб від утворення каменів у жовчному міхурі.



Куркума зменшує ймовірність виникнення каменів

Куркумін, який міститься у куркумі, підсилює секрецію жовчі, що покращує засвоєння жирів. Також зменшується ймовірність виникнення каменів, знижується концентрація ліпідів, руйнуються компоненти, які служать основою формування каменів в жовчному міхурі.

Норма вживання куркуми може коливатися від 1 чайної ложки до 1 столової ложки в день.

Фрукти та овочі

Їх радять вживати з метою профілактики кристалізації холестерину і кальцію.

Вживання лимонів, яблук, буряка, селери і томатів, зменшує запалення, нейтралізує токсичні речовини.



Фрукти нейтралізують токсичні речовини

Свіжовичавлені фруктові, овочеві соки корисні з цієї ж причини. Неосвітлений (нефільтрований) свіжий яблучний сік містить багато пектину, який розм'якшує вже утворені камені жовчного міхура і запобігає утворенню нових.

Корисні жири

Ненасичені жирні кислоти знижують рівень шкідливих ліпідів в організмі, а отже, ймовірність появи каменів у жовчному міхурі зменшується.

Запаси ненасичених жирних кислот містять оливкова олія, жирна риба, така як сьомга, скумбрія, озерна форель, сардини.



Сьомга знижує рівень шкідливих ліпідів в організмі

Кава

Чашка кави – хороше енергетичне підживлення і відмінна профілактика жовчнокам'яної хвороби.

У тих, хто випиває 1-2 чашки кави в день, ймовірність поява каменів у жовчному міхурі набагато нижче в порівнянні з тими, хто кави не вживає.



Чашка кави – відмінна профілактика жовчнокам'яної хвороби

Продукти, багаті клітковиною

Клітковина перешкоджає накопиченню ліпідів в жовчному міхурі. Тому вживайте бобові, толокно, ячну крупу, батат, ріпу, брюссельську капусту, артишоки, спаржу, цитрусові, абрикоси, манго.



Спаржа перешкоджає накопиченню ліпідів в жовчному міхурі

Продукти, що містять залізо

Брак заліза в організмі пов'язаний з підвищеним ризиком жовчнокам'яної хвороби. Тому включіть у свій раціон такі продукти як шпинат, капуста калі, морські водорості, цільнозернові крупи.



Вживання морської капусти зменшить брак заліза

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