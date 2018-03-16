Які продукти найбільше викликають залежність: рейтинг
Експерти із США визначили, які продукти та страви викликають звикання. Як з'ясували науковці, що найбільше залежність викликають продукти з великою кількість ароматизаторів та жирів.
Як вказують дослідники з Університету штату Колорадо, найбільшу залежність викликають оброблені харчові продукти, пише Independent.
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Фахівці проаналізували 35 популярних продуктів харчування і з'ясували, що найбільше звикання викликають продукти, які підвищують рівень цукру в крові, а також містять велику кількість жиру, добавок та ароматизаторів.
За результатами дослідження експерти склали список з десяти продуктів, які викликають сильне звикання і які зазвичай споживають у великих кількостях.
Так, лідером серед "фуд-наркотиків" вчені визнали піцу. На другому місці – шоколад, а трійку лідерів замкнули картопляні чіпси.
Топ-10 продуктів, що викликають залежність:
Піца
Шоколад
Чіпси
Бісквіт
Морозиво
Картопля фрі
Чізбургер
Газована вода
Торт
Сир
Водночас вчені виокремили і продукти, які не викликають залежність. У рейтинг потрапили переважно овочі і фрукти.
Топ-10 продуктів, які не викликають залежність:
Огірок
Морква
Боби
Яблука
Коричневий рис
Брокколі
Банани
Лосось
Кукурудза (без масла і солі)
Полуниця