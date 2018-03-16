Які продукти найбільше викликають залежність: рейтинг

Експерти із США визначили, які продукти та страви викликають звикання. Як з'ясували науковці, що найбільше залежність викликають продукти з великою кількість ароматизаторів та жирів.

Як вказують дослідники з Університету штату Колорадо, найбільшу залежність викликають оброблені харчові продукти, пише Independent.

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Фахівці проаналізували 35 популярних продуктів харчування і з'ясували, що найбільше звикання викликають продукти, які підвищують рівень цукру в крові, а також містять велику кількість жиру, добавок та ароматизаторів.

За результатами дослідження експерти склали список з десяти продуктів, які викликають сильне звикання і які зазвичай споживають у великих кількостях.

Так, лідером серед "фуд-наркотиків" вчені визнали піцу. На другому місці – шоколад, а трійку лідерів замкнули картопляні чіпси.

Топ-10 продуктів, що викликають залежність:

Піца

Шоколад

Чіпси

Бісквіт

Морозиво

Картопля фрі

Чізбургер

Газована вода

Торт

Сир

Водночас вчені виокремили і продукти, які не викликають залежність. У рейтинг потрапили переважно овочі і фрукти.

Топ-10 продуктів, які не викликають залежність:

Огірок

Морква

Боби

Яблука

Коричневий рис

Брокколі

Банани

Лосось

Кукурудза (без масла і солі)

Полуниця