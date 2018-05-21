Які продукти найважчі для травлення: перелік

Деякі здорові продукти харчування здатні спричинити серйозний дискомфорт у шлунку – печію, важкість, нудоту, здуття та інше.

Навіть в одній склянці свіжого соку може бути занадто багато кислот, які подразнюють стінки шлунка і кишечника, передає Ukrhealth.

Зі слів дієтологів, поєднання лактози, жиру і цукру у морозиві є дуже несприятливим для шлунка. Через поїдання морозива можуть виникнути спазми і нетравлення.

Читайте також: М'ясо в Україні від великих виробників є дуже небезпечним для організму

Очевидно, до переліку входить смажена їжа – олія, яка використовується при смаженні, змушує травну систему витрачати надто багато зусиль на розщеплення такої великої кількості жирних кислот.

Гострі страви подразнюють стінки шлунка і стравоходу, через що може виникнути печія та біль.

Картопля, яка містить складні вуглеводи та молоко (джерело білка), яке додають, коли готують, пюре, вимагають для перетравлення різних ферментів. Це призводить до здуття кишечника і тяжкості у шлунку.

Квасоля хоч і корисна, але важка для перетравлення та може призвести до газоутворення. А все через вуглеводи олігосахариди. Вуглевод рафіноза, який є у капусті, також здуває кишечник.

Щодо цибулі, то у сирому вигляді вона змінює кислотність шлунка і призводить до надмірного газоутворення.