12:18
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 20°C
  • вівторок
    27°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
  • понеділок
    0°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Діти
НЕГОДА В УКРАЇНІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Які продукти не можна давати дитині на сніданок

1365 Читать новость на русском
Які продукти не можна давати дитині на сніданок
Які продукти не можна давати дитині на сніданок / jhmholycrossnursery.co.uk

Нерідко мами збирають дитину у садочок чи школу і готують їм сніданок нашвидкуруч. Проте смажені тости чи сухі сніданки не принесуть жодної користі для малюка.

Не варто давати дитині сухі сніданки, пише портал "Наша Мама".

Читайте також: Чому болить голова у дитини: основні причини

Попри те, що це швидко і смачно, у цьому продукті міститься велика кількість цукру і мало клітковини. Спробуйте замінити це на омлет з овочами.

Цитрусові подразнюють шлунок, а натщесерце їх пити ще більш небезпечно. Не давайте дитині соки зранку, замініть це трав’яним чаєм.

Цитрусові подразнюють шлунок
Цитрусові подразнюють шлунок

Фрукти та овочі не можуть бути самостійним сніданок для малечі, деякі з них можуть утворити шлунковий камінь. Спробуйте приготувати овочевий суп.

Кисломолочні напої зранку не те, що шкідливі, швидше за все, не принесуть жодної користі. Давати йогурт малюку потрібно за півгодини після сніданку.

Не варто давати кисломолочні напої зранку
Не варто давати кисломолочні напої зранку

Велику кількість інсуліну здатні викликати шкідливі вуглеводи, що містяться у хлібі. Надлишок інсуліну сприяє відкладенню жиру. Натомість дайте дитині натуральні батончики з сухофруктів, меду і злаків.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Діти Дитяче харчування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 колонна в лице Медведчука уверенно хочет вернуться к власти
сьогодні, 12:01 5 колонна в лице Медведчука уверенно хочет вернуться к власти
Семен Кабакаєв
Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи
сьогодні, 11:00 Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи
Тетяна Острікова
"Санта-Барбара": 2 137 серій, юний Ді Капріо, зламане ліжко під час імітації сексу
сьогодні, 10:01 "Санта-Барбара": 2 137 серій, юний Ді Капріо, зламане ліжко під час імітації сексу
Настя Сукач 856
Как же хочется вернуться в Украину, – главная мысль луганчан, которые так и не решились выехать
сьогодні, 08:40 Как же хочется вернуться в Украину, – главная мысль луганчан, которые так и не решились выехать
Ольга Черненко
Стрибки курсу долара, резонансне ДТП у Києві та скнилівська трагедія: топ-5 блогів тижня
29 липня, 22:01 Стрибки курсу долара, резонансне ДТП у Києві та скнилівська трагедія: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Генетики зможуть редагувати ДНК дітей
 19 липня , 19:18
Вперше в історії чоловік, який став жінкою, вигодовує дитину грудним молоком
 6 червня , 14:18
7 інфекцій, які спричиняють вроджену катаракту
 17 липня , 14:32
Як відпочивати з малюком на морі: корисні поради
 31 травня , 11:37
Як вберегти дітей від отруєнь ліками та токсичними речовинами: поради Супрун
 25 липня , 18:04
7 способів, як допомогти дитині здійснити задумане
 сьогодні , 14:24
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук