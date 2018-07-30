Які продукти не можна давати дитині на сніданок

Нерідко мами збирають дитину у садочок чи школу і готують їм сніданок нашвидкуруч. Проте смажені тости чи сухі сніданки не принесуть жодної користі для малюка.

Не варто давати дитині сухі сніданки, пише портал "Наша Мама".

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Попри те, що це швидко і смачно, у цьому продукті міститься велика кількість цукру і мало клітковини. Спробуйте замінити це на омлет з овочами.

Цитрусові подразнюють шлунок, а натщесерце їх пити ще більш небезпечно. Не давайте дитині соки зранку, замініть це трав’яним чаєм.



Цитрусові подразнюють шлунок

Фрукти та овочі не можуть бути самостійним сніданок для малечі, деякі з них можуть утворити шлунковий камінь. Спробуйте приготувати овочевий суп.

Кисломолочні напої зранку не те, що шкідливі, швидше за все, не принесуть жодної користі. Давати йогурт малюку потрібно за півгодини після сніданку.



Не варто давати кисломолочні напої зранку

Велику кількість інсуліну здатні викликати шкідливі вуглеводи, що містяться у хлібі. Надлишок інсуліну сприяє відкладенню жиру. Натомість дайте дитині натуральні батончики з сухофруктів, меду і злаків.