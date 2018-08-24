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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Які продукти не можна давати дітям до 3 років

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Які продукти не можна давати дітям до 3 років
Які продукти не можна давати дітям до 3 років / samarasfoods.gr

Деякі батьки переконані, що дитині необхідно звикати до дорослого раціону ще змалечку. Проте вживання такої їжі може призвести до хвороб шлунково-кишкового тракту та дефіциту вітамінів.

Раціон дітей до 3 років повинен відрізнятися від раціону дорослого, пише портал "ЖивиАктивно".

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1. Жирні та смажені страви

Не завжди дорослий шлунок без проблем зможе перетравити ці страви, а годі казати й про дитячий. Все тому, що вони містять канцерогени, жири і токсини.

Не давайте дітям до 3 років смажену їжу
Не давайте дітям до 3 років смажену їжу

2. Гриби

До трьох років дітям не можна давати ні маринованих, ні варених ні смажених. Все тому, що клітинна стінка гриба жорстка через речовину хітин, саме тому дитячий шлунок не зможе їх перетравити.

3. Морепродукти

Ця їжа дуже алергенна, насичена білком, звикнути до неї малюк може далеко не відразу.

4. Картопля

Не варто робити її основою раціону. Дієтологи категорично проти того, щоб давати маленькій дитині і картоплю фрі.

Картопля фрі шкодить маленьким дітям
Картопля фрі шкодить маленьким дітям

5. Виноград та диня

Виноград активізує процеси бродіння в кишківнику, в поєднанні з деякими напоями порушує травлення, погано впливає на зубну емаль. Вживання дині може призвести до проблем зі шлунково-кишковим трактом (від важкості у шлунку до проносу).

6. Мед

Мед є високоалергенним продуктом, його вживання може призвести до виникнення алергії. Занадто раннє вживання цих солодощів може створити в кишківнику малюка середовище, яке дуже сприятливе для розвитку ботулізму.

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7. Солодощі

Солодощі з сахарозою, глюкозою і декстрозою, доповненими синтетичними добавками, збільшують ризик розвитку цукрового діабету, гальмується вироблення інсуліну. Вживання цих продуктів сприяє накопиченню цукру в крові, і, таким чином, не потрапляє в потрібні тканини та м'язи.

Солодощі збільшують ризик розвитку цукрового діабету
Солодощі збільшують ризик розвитку цукрового діабету

До заборонених продуктів, які не можна давати дітям до 3 років, відносять квашені й мариновані помідори та огірки, червону та чорну ікру, гусятину, качатину, баранину, жирну свинину, сосиски, ковбаски.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Діти Дитяче харчування
Джерело: 24 Канал
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