Вчені Університету Маккуорі в Сіднеї (Австралія) провели дослідження і виявили, що від жирних продуктів потрібно відмовитися на сніданок.

Про це пише Daily Mail.

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В експерименті взяли участь 102 людини, їх розділили на дві групи. Одна група снідала жирними продуктами – шоколадним молочним коктейлем та підсмаженим сандвічем.



Які продукти не можна їсти на сніданок

Вчені виявили, що вживання жирних продуктів на сніданок погано впливає на метаболізм глюкози та порушує апетит людини. Через що вона переїдає, і, як наслідок – у неї виникає зайва вага.

Метаболізм – що це? Це швидкість, з якою тіло людини перетворює їжу в енергію і витрачає цю енергію.

Люди, які вживали жирну їжу на сніданок, мали притуплену чутливість до інсуліну. У них також підвищувався рівень крові.

Інше дослідження британських вчених підвередило, що звичка постійно вживати жирні продукти призводить до погіршення показників тестів на когнітивні здібності та пам'ять.



Люди, які вживали жирну їжу на сніданок, мали притуплену чутливість до інсуліну

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