Які продукти не можна їсти натщесерце: поради дієтологів

За словами експертів з правильного харчування, сніданок – головний і найменш обмежений прийом їжі, оскільки в цей час людина може дозволити собі висококалорійні продукти. Однак дієтологи наголошують, що в цьому правилі є певні застереження.

Люди, які стежать за своїм харчуванням, особливо ті, хто мають чутливий шлунок, повинні переглянути свій раціон та внеси деякі корективи щодо сніданку. Журнал Elle підібрав список продуктів, які не бажано їсти натщесерце. Однак їх не потрібно взагалі виключати з раціону.

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Цитрусові



Цитрусові не варто їсти зранку

Апельсини та грейпфрути не варто їсти з самого ранку, оскільки вони підвищують кислотність в шлунку та вносять дисбаланс у стравоході. Відтак після обіду чи вечері вони можуть стати хорошим десертом.

Банани



Чому не варто їсти банани натщесерце

Корисний фрукт може негативно вплинути на роботу організму, якщо його з'їсти зранку. Так, банан може внести корективи в роботі серцево-судинної системи. Такий вплив спричинений тим, що фрукт містить багато магнію та кальцію, що порушує баланс та збільшує навантаження на серце. Якщо ж банан з'їсти в обід він навпаки допоможе поновити кальцієво-магнієві запаси організму.

Кава



Каву варто пити після сніданку

Улюблений ранковий напій не варто вживати перед сніданком, оскільки кава може збільшити кислотність в шлунку. Відтак її варто вживати після їжі чи вже під час ланчу. За словами експертів, також можна зменшити вплив кофеїну на організм, додавши до напою молока.

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Випічка



Випічка може нашкодити здоров'ю зранку

Запашні круасани, які часто їдять герої кінострічок, можуть негативно вплинути на організм. Оскільки продукт містить дріжджі, такий сніданок може спричинити тривалий дискомфорт в шлунку.

Груші



Груші краще їсти через 2 години після їди

Цей фрукт, як і банани та цитрусові, варто їсти в обід чи ввечері. Груша має досить грубу клітковину, яка впливає на мікрофлору шлунку. Якщо ж фрукт з'їсти через 1 – 2 години після їди, він збагатить організм корисними речовинами.

Газовані напої

Найкраще втамувати спрагу зранку склянкою звичайної води. Не варто пити холодні газовані напої натщесерце, оскільки вони звужують судини шлунка та погіршують кровообіг.