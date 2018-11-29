Які продукти не можна їсти під час місячних

Місячні для безлічі жінок можуть бути важким випробуванням. Якщо 3-4 дні менструації наповнені болем і стражданнями, занепадом сил, і пригніченим настроєм, настав час переглянути своє харчування.

Про це повідомляє headinsider.

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Харчування, здоровий сон і заняття спортом, може відігравати ключову роль у вашому менструальному циклі. А якщо ви робите все правильно, то це допоможе вам полегшити симптоми передменструального синдрому. З одного боку, це означає вживання в їжу продуктів, які багаті залізом, наприклад, темно-зелені листові овочі, яйця, цільні злаки, м’ясо птиці, цитрусові, болгарський перець та полуницю.

З іншого боку, це означає відмову від певних продуктів харчування, які можуть викликати спазми або посилити здуття живота, зміну настрою, і дратівливість. Отже що ж не слід їсти під час місячних?

1. Рафіновані харчові продукти

Безліч напівфабрикатів і рафінованих харчових продуктів також містять прихований цукор, який посилює проблему занепаду сил і зміни настроїв при місячних. Плюс, у них присутні сіль, хімічні речовини, і штучні ароматизуючі речовини для поліпшення зовнішнього вигляду і смаку їжі.



Під час місячних варто утриматися від вживання жирної їжі

2. Жирна і смажена їжа

Надмірне споживання жирної їжі, особливо насичених жирів і трансжирів, може спровокувати запалення в організмі.

3. Солона їжа

Надмірна кількість солі в організмі може змістити водний баланс, викликаючи набряки, підвищення кров’яного тиску, і це страхітливе здуття живота.

4. Солодощі

Перепади настрою і навіть занепокоєння є поширеними симптомами ПМС. Втамування своєї тяги до солодкої їжі може змусити вас відчути ще більше занепокоєння і навіть стрес.

5. Алкоголь

Вживання алкоголю може стати причиною більш тривалих менструальних болів, стану, більш відомого під назвою дисменорея.

Фахівці стверджують, якщо ви відмовитесь від цих шкідливих продуктів, ваші місячні пройдуть набагато безболісніше і спокійніше.

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