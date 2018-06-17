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Які продукти не можна їсти щодня

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Які продукти не можна їсти щодня
Які продукти не можна їсти щодня

Є продукти, які важко назвати корисними, але все ж ми їх споживаємо, бо вони смакують. Але варто буди обачними, адже не усі улюблені продукти можна їсти щодня, адже вони можуть принести більше шкоди здоров'ю, ніж користі.

Фахівці American Institute for Cancer Research  склали перелік продуктів, які не варто їсти щодня, передає 24apteka.

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Рейтинг очолило м'ясо – котлети, гуляш, рагу, м'ясні супи  і багато іншого зі свинини, яловичини, баранини може значно підвищити ризик виникнення злоякісних утворень у шлунку і кишечнику, якщо його вживати щодня.

Зі слів вчених, можна їсти не більше 50 грамів м'яса на грилі в тиждень, щоб не заподіяти шкоди організму.

Окрім того, щоб перетравити м'ясо організму потрібно 6-8 годин, а те, що не встигне перетравитись, почне гнити в результаті чого почне виділятися метан, який руйнує вітамін В3. А без нього інсулін перестає виконувати свої функції – цукор у крові не перетворюється у глікоген, тож зростає ризик отримати цукровий діабет.

Додатки, що містяться у більшості ковбасних виробів, зокрема, нітрат натрію, загрожують нетравленням шлунка та можуть спровокувати діабет, гіпертонію, ішемічну хворобу серця, подагру та рак.

У ВООЗ зазначають, що шкоду для організму від ковбасних виробів можна прирівняти зі шкодою від куріння і надмірного вживання алкоголю.

Яйця на сніданок, які є джерелом білка та вітамінів А, К, Д, мінералів, зокрема, кальцію, натрію, заліза, фосфору, калію, теж не варто споживати щодня.  Яєчний жовток містить величезну кількість холестерину, що підвищує ризик атеросклерозу судин.

Гурманам, які люблять картоплю, не варто часто споживати смажену, яка через велику кількість олії завдає нищівного удару по печінці та підшлунковій залозі.

А картопляне пюре через вміст вершкового масла і молока підвищує вміст цукру у крові. Окрім того, картопля сприяє набору ваги.

Ватрушки, булочки, печиво та інша здоба не мають взагалі корисних компонентів. Вони збільшують ризик розвитку цукрового діабету і серцево-судинних захворювань. 

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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