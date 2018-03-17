Які продукти не варто поєднувати з кавою

Улюблений ранковий напій не завжди приносить тільки задоволення кавоманам. Експерти стверджують, що у деяких випадках він може зашкодити здоров'ю людини.

Корисне дослідження провели американські науковці, передає Sharecare.

За словами вчених, людям не варто пити каву після жирних страв. Таке поєднання продуктів спричиняє різке підвищення рівня цукру в крові, що є причиною для виникнення діабету.

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"Навіть у здорової людини рівень цукру в крові різко підвищується після того, як вона посмакувала жирну їжу. Якщо ж вона запила свій обід кавою – рівень цукру підвищується вдвічі. Приблизно такі ж показники цукру в крові можна спостерігати у людей з великим ризиком розвитку діабету", – зазначили науковці.



Жирну їжу не варто запивати кавою

Відомо, що в експерименті взяли участь добровольці, які на час дослідження не скаржились на здоров'я. Науковці встановили, що жирна їжа може спричинити підвищення цукру на 32%. Ріст цього показника спостерігався упродовж кількох годин після трапези. Коли ж люди з'їдали жирну їжу, яку впродовж 5 годин запивали двома горнятками кавою, їх рівень цукру в крові збільшувався на 65%.

Якщо людина звикла запивати кавою бутерброди, гамбургери або смажену картоплю, рівень цукру в її крові підвищується занадто часто. Це неминуче позначиться на роботі всього організму,

– застерегли вчені.

Експерти також пояснили причину цього явища. Насичені жири заважають організму людини засвоювати глюкозу, а кава лише посилює це порушення.