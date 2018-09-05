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Які продукти не варто тримати у контейнерах

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Які продукти не варто тримати у контейнерах
Які продукти не варто тримати у контейнерах / mytupperware.ru

Хоча пластиковий посуд чудово підходить для різноманітних продуктів, дещо не варто зберігати у пластикових контейнерах та каструлях, адже їжа може втрачати смак та псуватись.

1. Одним з таких продуктів є оброблене м'ясо, адже пластиковий контейнер може його позбавити смаку та зменшити кількість корисних речовин. Зокрема, це стосується котлет та відбивних, повідомляє Мaximum.

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2. У свіжих яйцях та стравах з яєць значно швидше збільшується кількість небезпечних бактерій (кишкової палички, сальмонели).

3. Якщо переливати супи та рагу у гарячому вигляді, то вони можуть втратити смак і користь. Після охолодження їх можна спокійно зберігати у пластиковому посуді.

4. Зберігання свіжих салатів з овочів у контейнері не продовжить їхнього "життя" – пластик може змінити смак, а продукти почнуть швидше псуватись.

5. Молочні продукти та молоко дуже швидко псуються у пластиковій тарі.

via GIPHY

До слова, американські педіатри переконують, що харчові додатки та речовини, які використовуються у виготовленні контейнерів для їжі, можуть завдати непоправної шкоди дитячому організму.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Поради
Джерело: 24 Канал
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