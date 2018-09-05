Які продукти не варто тримати у контейнерах
Хоча пластиковий посуд чудово підходить для різноманітних продуктів, дещо не варто зберігати у пластикових контейнерах та каструлях, адже їжа може втрачати смак та псуватись.
1. Одним з таких продуктів є оброблене м'ясо, адже пластиковий контейнер може його позбавити смаку та зменшити кількість корисних речовин. Зокрема, це стосується котлет та відбивних, повідомляє Мaximum.
Читайте також: Чому краще не брати їжу на борту літака
2. У свіжих яйцях та стравах з яєць значно швидше збільшується кількість небезпечних бактерій (кишкової палички, сальмонели).
3. Якщо переливати супи та рагу у гарячому вигляді, то вони можуть втратити смак і користь. Після охолодження їх можна спокійно зберігати у пластиковому посуді.
4. Зберігання свіжих салатів з овочів у контейнері не продовжить їхнього "життя" – пластик може змінити смак, а продукти почнуть швидше псуватись.
5. Молочні продукти та молоко дуже швидко псуються у пластиковій тарі.
До слова, американські педіатри переконують, що харчові додатки та речовини, які використовуються у виготовленні контейнерів для їжі, можуть завдати непоправної шкоди дитячому організму.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Вибір редакції
-
Україна готова до запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, – Міністерство оборони Українисьогодні, 09:48
-
Трудова міграція: чому українці їдуть з країни і як їх повернути?сьогодні, 09:01
-
Головні новини 4 вересня: старт роботи ВРУ, екологічна катастрофа в Криму та листи від Сенцовасьогодні, 08:00