Які продукти не варто тримати у контейнерах

Хоча пластиковий посуд чудово підходить для різноманітних продуктів, дещо не варто зберігати у пластикових контейнерах та каструлях, адже їжа може втрачати смак та псуватись.

1. Одним з таких продуктів є оброблене м'ясо, адже пластиковий контейнер може його позбавити смаку та зменшити кількість корисних речовин. Зокрема, це стосується котлет та відбивних, повідомляє Мaximum.

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2. У свіжих яйцях та стравах з яєць значно швидше збільшується кількість небезпечних бактерій (кишкової палички, сальмонели).

3. Якщо переливати супи та рагу у гарячому вигляді, то вони можуть втратити смак і користь. Після охолодження їх можна спокійно зберігати у пластиковому посуді.

4. Зберігання свіжих салатів з овочів у контейнері не продовжить їхнього "життя" – пластик може змінити смак, а продукти почнуть швидше псуватись.

5. Молочні продукти та молоко дуже швидко псуються у пластиковій тарі.

До слова, американські педіатри переконують, що харчові додатки та речовини, які використовуються у виготовленні контейнерів для їжі, можуть завдати непоправної шкоди дитячому організму.

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